IMF – Eur/Gpb em máximos de mais de 10 dias

Dia 11 de dezembro é votado o plano de May para o Brexit no parlamento britânico



O Eur/Gbp atingiu na passada sexta-feira máximos de 11 dias. Já há data para a votação do plano de Theresa May para o Brexit – 11 de dezembro. O governo britânico deixou alguns avisos relativamente às consequências económicas para o Reino Unido caso o Brexit se efetive sem que haja um acordo, mas também reconheceu que mesmo com o plano de Theresa May, a economia ficará pior do se o país se mantivesse na UE. O governo calculou que, num cenário de Brexit com acordo, o PIB irá cair 2.1% no espaço de 15 anos em comparação com a permenência na UE. Já no caso de uma saída desordenada do país da União, isso significará um PIB 7.7% mais baixo. Os opositores ao Brexit afirmaram que finalmente se está a admitir que a saída da UE não trará mais prosperidade, ao contrário das promessas realizadas quer nas eleições quer nos meses seguintes.



O par quebrou em alta o limite superior do canal descendente de curto prazo, encontrando-se nesta altura próximo de níveis overbought no RSI de 14 períodos, no gráfico diário. O MACD aponta para uma subida do câmbio, pelo que será de esperar novo teste à resistência dos £0.8950. Caso esta seja derrubada, a próxima barreira a ter em conta situa-se nos £0.9030.







Jerome Powell pressiona dólar e leva Eur/Usd aos $1.14



O destaque da última semana vai para os comentários dovish de Jerome Powell, Presidente da Fed. Powell afirmou que as taxas de juro se encontram muito próximas de níveis "neutrais", levando o dólar a ser pressionado. É de notar que vários banqueiros, executivos e investidores têm vindo a alertar a Fed acerca do montante recorde de empréstimos alavancados a empresas. As divergências mantêm-se entre os membros dos BCE que vão dando discursos distintos quanto ao programa de compra de ativos, sendo a próxima reunião do BCE no dia 13 de dezembro.



Tecnicamente, o par atingiu os $1.14, mas acabou por falhar o teste ao apresentar alguma vulnerabilidade e recuou. Este nível para além de ser uma barreira psicológica anda em torno do limite superior do canal descendente, ou seja, o par poderá ter dificuldades em quebrar esta zona. Os indicadores técnicos não dão sinais muito claros para a tendência dos próximos tempos, apesar de o MACD sinalizar um ligeiro sinal de compra.







Crude encontra suporte com expectativas de corte da OPEP



O crude encontrou algum suporte na zona dos $49.60 suportado por uma interrupção na produção do Mar do Norte. As expectativas de corte da produção por parte da OPEP, depois da reunião agendada para esta semana, também ofereceram suporte ao mercado que se vê perante uma situação de excesso de oferta. Segundo os dados da EIA, esta semana foi a décima consecutivas de subidas, com os inventários a aumentarem 3.6 milhões de barris. Adicionalmente, a manutenção da produção americana em máximos históricos limita uma possível correção.



Tecnicamente, apesar de o MACD manter o sinal de venda no último mês, a perspetiva de convergência das médias móveis exponenciais juntamente com um RSI (14) a recuperar de oversold indicam que o crude poderá vir a recuperar das recentes quedas libertando assim alguma pressão bearish.





Ouro recuperou de mínimos de quase duas semanas antes da cimeira do G20



A cotação do ouro atingiu mínimos de quase duas semanas na passada quarta-feira nos $1210.65, tendo nas duas sessões seguintes conseguido recuperar das referidas quedas. Contudo, com o decorrer da reunião do G20, o metal precioso foi recuando com o fortalecimento do dólar antes do encontro entre o presidente dos EUA e o seu homólogo chinês.



A nível técnico, o metal precioso negoceia dentro dos limites do canal ascendente de médio prazo, tendo encontrado algum suporte entre a média móvel de 100 dias. A cotação da commodity ressaltou na referida linha. O MACD dá um sinal de compra, apesar de uma forma bastante ténue. A próxima resistência a ter em conta fixa-se nos $1240. Suporte na média móvel acima referida.





