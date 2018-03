Bank of Japan com dificuldades em pressionar a inflação em alta

Eur/Usd com máximos relativos cada vez mais baixos

Crude sobe com tensões no Médio Oriente

Ouro em máximos de um mês após receios de "guerra comercial" entre EUA e China

O euro atingiu mínimos de sete meses face à divisa japonesa, próximo dos 129 ienes. No Japão, a inflação em fevereiro fixou-se nos 1.5%, abaixo dos 1.7% previstos, mas acima dos 1.4% registados no mês de janeiro. Alguns responsáveis do Banco Central do Japão (BoJ) já vieram a público declarar que os preços não estão a aumentar ao ritmo desejado. O Japão depara-se com o problema de não conseguir elevar a inflação para os 2% desejados, sendo que, nesta altura, a margem de manobra quanto à política monetária por parte do BoJ é reduzida, não havendo grande possibilidade para um quantitative easing mais acentuado. Depois do referido anúncio, o Eur/Jpy reagiu imediatamente em alta depois dos referidos mínimos.Tecnicamente, o par prossegue pelo canal descendente de curto prazo, depois de ter quebrado em baixa a barreira suporte dos 129.50 ienes. No gráfico diário, quer o Estocástico, quer o RSI que revela níveis próximos de oversold, estarão a dar um possível sinal de que o câmbio poderá reagir em alta até testar o limite superior do canal referido anteriormente. Contudo, caso a tendência de baixa persista, o Eur/Jpy deverá encontrar algum suporte nos 127.50 ienes.Os membros do BCE já não estão a discutir a existência da compra de ativos, mas sim o caminho futuro das taxas de juro. Até os membros mais dovish aceitam que o programa de aquisição de ativos do BCE deva acabar este ano. Nos EUA, na primeira reunião com Jerome Powell à frente da FED, o Comité de Política Monetária decidiu subir as taxas de juro em 25 pontos base para o intervalo [1.50%-1.75%], como era esperado. Na última sexta-feira, Donald Trump anunciou imposição de novas tarifas à China, num valor que poderá atingir os 60 mil milhões de dólares. A União Europeia ficou isenta das tarifas sobre o aço e o alumínio até de 1 de maio.A nível técnico, O Eur/Usd demonstra máximos relativos cada vez menores, e negoceia ainda acima da linha de tendência ascendente de meados de abril, não demonstrando sinais forte de uma tendência ascendente. O par tem vindo a consolidar entre a linha de retração de fibonacci 38.2% e $1.2360. Caso haja uma quebra dos $1.2240-$1.2200 poderá haver uma confirmação de uma tendência de baixa, no curto-prazo, mais definida.O petróleo recuperou esta semana quebrando em alta os $64. A produção dos EUA atingiu um novo recorde, mas a expetativa de um consumo elevado, a queda do dólar, e as tensões envolvendo os EUA e Irão apresentaram mais peso durante esta semana. A valorização do petróleo também se deveu aos comentários do ministro da energia da Arábia Saudita, sugerindo que os atuais cortes de produção em conjunto com a Rússia, se poderão estender para 2019. Uma visita do príncipe saudita a Washington levantou suspeitas de que os EUA se estão a preparar para repor as sanções económicas ao Irão.O petróleo está a testar máximos recentes. O primeiro objetivo está nos $66.50, e quebrado este valor será de esperar uma extensão do movimento até perto dos $70. Na retoma da descida, os $60 voltarão a figurar como um nível relevante, capaz de despoletar ordens de venda caso quebrado.O ouro seguiu em alta na semana anterior face a um dólar e bolsas mundiais hesitantes, tendo valorizado cerca de 3% em apenas duas sessões para máximos de mais de um mês. Os investidores refugiaram-se neste metal, após o anúncio do novo plano de tarifas que os EUA irão impor à China, mantendo-se o receio generalizado de uma possível "guerra comercial". Qualquer dano que a economia norte-americana possa sofrer na sequência de retaliações por parte China irá levar a uma depreciação do dólar e a uma pressão em alta da cotação do ouro.Tecnicamente, o "metal precioso" quebrou a linha descendente de curto prazo em alta, podendo vir a testar em breve a zona de resistência dos $1344-$1355. Anteriormente, o ouro havia atingido mínimos de 20 dias na zona de retração de Fibonacci entre os 38.2% e os 50%. No gráfico diário, o Estocástico e o RSI dão sinais de venda, com o preço da commodity a aproximar-se de níveis overbought, sendo, portanto, possível que este venha a recuar após testar a referida zona de resistência.