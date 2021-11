IMF – Euro perdeu terreno no final da semana

| Ether atinge máximo histórico de $4.400



A Ether, a segunda maior criptomoeda do mundo, atingiu um novo máximo histórico na sexta-feira, um pouco mais de uma semana depois de a sua maior rival, a Bitcoin, ter estabelecido o seu próprio recorde. Com os mercados de criptomoedas a registarem amplos ganhos nas últimas semanas, a Ether já acumula ganhos de mais de 60% desde o final de setembro. A moeda, que tem por base a cadeia de blockchain ethereum, superou assim o referido nível dos $4.400, ultrapassando o máximo anterior de $4.380 estabelecido em meados de maio.





A nível técnico, a Ether tem vindo a transacionar com uma tendência de alta desde o final de setembro, à medida que transaciona dentro do canal de tendência ascendente (vermelho). Os indicadores técnicos sugerem que os ganhos deverão continuar no curto-prazo, podendo vir a testar o nível psicológico dos $4.500 nas próximas semanas.



| Euro perdeu terreno no final da semana, com mercados receosos sobre posição do BCE



O grande destaque da última semana passou pela reunião de política monetária do BCE. Conforme o esperado, o Banco Central Europeu não realizou alterações à sua política monetária na reunião de ontem, aguardando pela reunião de dezembro para realizar uma decisão crucial sobre o término dos estímulos de emergência e o regresso a um cenário de política monetária mais "normal". Como tal, a taxa de juro diretora permanece em 0% e a de depósitos em -0,5%. O BCE reiterou o seu compromisso de continuar a conduzir a compra de ativos ao abrigo do Programa de Compras de Emergência Pandémicas (PEPP), ainda que a um ritmo "moderadamente" mais lento, face aos €75 mM disponibilizados entre março e setembro, prometendo ainda manter as taxas de juro nos atuais níveis historicamente baixos durante anos. Para além da "bazuca" o BCE manteve o seu programa de QE "regular" a um ritmo mensal de €20 mM. A nível cambial, o Eur/Usd reagiu em alta no imediato após o anúncio. Contudo, os ganhos foram temporários e o par perdeu terreno na sexta-feira, como resultado dos receios em torno da inflação, com dados no final da semana a mostrarem que os preços subiram 4,1% m/m em outubro – mais do dobro da meta do BCE. Já nos EUA, a economia cresceu ao ritmo mais lento em mais de um ano (+2%), condicionada por um aumento do número de infeções de Covid-19 e os estrangulamentos nas cadeias de abastecimento.



A nível técnico, com as perdas de sexta-feira, o Eur/Usd apresenta uma perspetiva bearish para o curto-prazo, tendo agora caminho livre para recuar até aos $1,15. Para o médio/longo prazo a tendência também é de queda, à medida que o par transaciona dentro do canal de tendência descendente (vermelho tracejado).



Com os ganhos da última sessão, o Eur/Usd intensifica a perspetiva bullish que vem a apresentar desde meados de outubro, seguindo a consolidar acima dos $1,16. O MACD apresenta um sinal de compra, o que reforça esta perspetiva. É esperado que o par consolide acima dos níveis atuais, com a próxima resistência a situar-se nos $1,17.



| Crude registou ganhos de mais de 10% em outubro



Após oito semanas consecutivas de ganhos, os preços do petróleo apresentaram uma semana com uma variação negativa (de mais de 1%). Ainda assim a matéria-prima registou ganhos mensais de cerca de 10%. Este mês ficou marcado por uma subida exponencial da procura e uma escassez da oferta da mesma. Destaque para a ação da Rússia, que poderá aliviar a crise energética na europa, com Vladimir Putin a ordenar à gigante energética russa Gazprom que abastecesse os armazéns de gás situados na Europa, concretamente na Alemanha e na Áustria, a partir de 8 de novembro. Os inventários do petróleo dos EUA aumentaram para 4,27 milhões de barris na semana passada, bastante acima dos ganhos de 1,9 milhões esperados pelo mercado, de acordo com os dados oficiais do governo, o que também contribuiu para a correção do petróleo. Por último, o Irão e a União Europeia concordaram em recomeçar as negociações do acordo nuclear de 2015. Até ao momento, as exportações iranianas de petróleo estão sob sanção dos EUA e um acordo com Bruxelas poderá aumentar a quantidade de barris que são exportados.



Tecnicamente, com as perdas desta semana, o crude dissipa a perspetiva bullish, que vem a apresentar desde meados de agosto. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD suportam esta mudança na perspetiva, uma vez que inverteu o sinal de "compra". Os preços do "ouro negro" seguem assim a testar o limite inferior do canal de tendência ascendente (vermelho tracejado), sendo esperado que corrigem no curto-prazo, consolidando em torno dos $80/barril.



| Ouro registou variação semanal praticamente nula



O ouro registou uma variação semanal praticamente nula, após três semanas consecutivas de ganhos. Contudo, no mês de outubro, os preços do ouro registaram ganhos de mais de 2%. Os preços da matéria-prima tiveram uma semana instável face à indecisão dos investidores sobre se deviam investir neste ativo face ao clima atual nos mercados económicos. Por um lado, a depreciação do dólar norte-americano, os receios com o aumento da inflação e os fracos dados sobre a economia dos EUA contribuíram para suportar os preços do ouro. Por outro lado, as notícias que o Irão e a União Europeia acordaram em reiniciar as negociações para retomar o acordo nuclear de 2015 até ao final de novembro e o aumento do apetite pelo risco limitaram ganhos do metal precioso.



Tecnicamente, após várias semanas de ganhos, o ouro não conseguiu superar o nível dos $1800/onça, acabando por corrigir em baixa e quebrando a linha de tendência ascendente (vermelho tracejado). Como tal, o ouro apresenta agora uma perspetiva mais bearish para o curto-prazo, podendo vir a recuar até ao suporte dos $1750 nos próximos dias, antes de um possível ressalto.



