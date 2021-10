IMF – Eur/Usd com primeira semana de ganhos desde setembro

| Bitcoin atingiu os $60 mil, com crescentes esperanças de ETF nos EUA



A bitcoin atingiu o nível dos $60 mil pela primeira vez em seis meses na sexta-feira, aproximando-se do seu máximo histórico, à medida que cresce a expectativa reguladores norte-americanos aprovem um fundo negociado em bolsa de bitcoin (ETF), um movimento suscetível de abrir o caminho para um investimento mais amplo em ativos digitais. Os investidores em criptomoedas têm estado à espera da aprovação do primeiro ETF dos EUA para a bitcoin, o que está a alimentar a recente subida dos preços. A maior criptomoeda do mundo subiu 4,5% para o seu nível mais elevado desde 17 de abril, tendo registado uma subida de mais de 50% desde meados de setembro e aproximando-se do seu máximo histórico de $64,895.





A nível técnico, a bitcoin tem vindo a lateralizar num intervalo largo desde o final de 2020, entre os $30 mil e $64,895 (máximos históricos). Após recuar até ao nível inferior deste intervalo, a criptomoeda ressaltou e nas últimas semanas acelerou o ritmo de ganhos. Os indicadores técnicos sugerem que um teste ao nível superior poderá ser esperado para o curto-prazo e existem uma possibilidade razoável de o conseguir quebrar.



| Eur/Usd com primeira semana de ganhos desde setembro



O Eur/Usd registou a primeira semana de ganhos desde início de setembro, seguindo em torno da resistência dos $1,16. O principal destaque da semana pertence às minutas da última reunião da Reserva Federal norte-americana, que revelaram que poderá ser aprovado, na reunião de 3 de novembro, o corte nos estímulos. O tapering poderá ter início logo em novembro ou dezembro, com os membros do banco central preocupados com uma inflação cada vez mais alta. Os membros indicaram que a recuperação económica se encontra dentro do esperado, fator que, quando combinado com uma inflação crescente (com alguns membros já a temer que poderá não ser apenas temporária) justifica um início dos cortes de estímulos. Dados divulgados no início da semana mostraram que o índice de preços subiu 0,4% desde agosto, para uma subida homóloga de 5,4% em setembro – o maior ganho anual desde 2008. Ainda nos EUA, o número de cidadãos norte-americanos que solicitaram subsídio de desemprego recuou para mínimos de 19 meses na semana passada, sugerindo que a recuperação do mercado laboral continua a ganhar ímpeto após um recente abrandamento, à medida que a número de infetados da Covid-19 começou a diminuir. Noutro relatório, o Departamento do Trabalho revelou que o seu índice de preços no produtor aumentou 0,5% em setembro, após ter avançado 0,7% em agosto.



A nível técnico, com os ganhos da última semana, o Eur/Usd neutralizou a perspetiva bearish que vinha a apresentar desde meados de setembro, seguindo em torno dos $1,16. O MACD inverteu o sinal de venda, reforçando esta perspetiva. Se o par conseguir consolidar acima dos $1,16 no curto-prazo, poderá realizar um teste à resistência dos $1,17 a seguir.



| Crise energética leva petróleo a máximos de 2014



Os preços do petróleo registaram a sétima semana consecutiva de ganhos, com o crude a valorizar mais de 3%, atingindo máximos de 2014. Os preços da matéria-prima continuam a ser sustentados pela crise energética global que tem estado a levar os preços do gás natural para máximos históricos, levando a uma transição para produtos petrolíferos na geração de eletricidade. A meio da semana, a OPEP reviu em baixa a sua previsão para o crescimento da procura mundial por crude em 2021 – mas manteve as suas estimativas para 2022. Afirmando que o aumento dos preços do gás natural poderá ajudar a impulsionar a procura por produtos petrolíferos. Destaque para a IAE, que anteviu que a procura mundial por petróleo ultrapasse em 2022 os níveis anteriores à pandemia, ao fixar-se em 99,5 milhões de barris por dia. Ênfase também para os inventários norte-americanos de crude, que registaram um acréscimo de 6,08 milhões, quando a projeção dos analistas apontava para uma subida de 702 mil barris.



Tecnicamente, com os ganhos desta semana, o crude continua a apresentar uma perspetiva bullish, tendo ressaltado no suporte dos $70/barril e transacionando dentro do canal de tendência ascendente. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD, apoiam esta perspetiva, sendo esperado que o petróleo consolide em torno dos $80/barril no curto-prazo.



| Minutas da Fed e receios com a inflação impulsionaram o ouro



Os preços do ouro voltaram a registar uma semana com uma variação positiva de cerca de 1%, renovando máximos de 1 mês. Os preços da matéria-prima foram impulsionados sobretudo pela divulgação das atas da Fed, que mostrou que o processo de "tapering" poderá começar em meados de novembro ou dezembro. A depreciação do dólar norte-americano, assim como os receios com o aumento da inflação, também contribuíram para os ganhos do metal precioso.



Tecnicamente, com os ganhos desta semana, o ouro neutralizou a perspetiva bearish que vinha a apresentar desde inícios de setembro, transacionando acima do canal de tendência descendente (vermelho tracejado), e perto da resistência dos $1800. Os indicadores técnicos suportam uma perspetiva mais bullish, podendo indicar um novo teste aos $1800 no curto-prazo.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.