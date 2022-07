IMF – Eur/Usd cotou abaixo da paridade

| Economia chinesa registou contração surpresa no 2º trimestre

| Eur/Usd cotou abaixo da paridade. Reunião do BCE agora em foco

| Petróleo registou mais uma semana de perdas

| Ouro registou quinta semana consecutiva de perdas

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

A economia chinesa surpreendeu pela negativa, ao registar uma contração em cadeia de 2,4% no segundo trimestre. Esta queda realça o severo impacto que os vários confinamentos para combater a Covid-19 têm tido na economia, prejudicando particularmente a produção industrial e os gastos dos consumidores. Face ao período homólogo, o PIB ainda conseguiu crescer 0,4%, mas com um fortíssimo abrandamento face ao crescimento de 4,8% verificado nos primeiros três meses do ano. Dados à parte, referentes apenas ao mês de junho, ainda mostraram algumas melhorias da situação. Não obstante, a generalidade dos analistas não esperam uma recuperação rápida, uma vez que o Governo se mantém firme no que toca à sua política de "zero Covid" e o crescimento global abranda.A nível técnico, o Usd/Cny tem vindo a consolidar em torno dos 6,7 yuans nas últimas semanas. De momento, o par aparenta estar a quebrar em alta o funil em que se encontrava. Como tal, e caso a quebra se verifique, o par poderá ter caminho livre para realizar um teste até aos 7 yuans.Na última semana o grande destaque recaiu sobre o Eur/Usd que, após vários dias de tentativas, acabou por deslizar e até quebrar paridade, renovando mínimos de 20 anos nos $0,9953. A chegada a estes níveis, que não eram vistos desde 2002, já era esperada com os elevados números da inflação dos EUA divulgados na quarta-feira a darem o "empurrão" final. Os preços na maior economia do mundo subiram 9,1% em cadeia em junho, sendo esta a leitura mais elevada desde 1981 e fazendo com que os analistas comecem a equacionar se será possível que a Fed suba a sua taxa de referência em 100 pontos base para a semana (contra o atual consenso que aponta para 75pb). Para além disto, o euro tem sido pressionado pela crise energética e as preocupações aumentaram desde que o maior gasoduto a transportar gás-natural russo para a Alemanha, o Nord Stream 1, começou a sua manutenção anual na segunda-feira. Vários participantes de mercado temem que o encerramento possa ser prolongado por tempo indefinido devido à guerra da Ucrânia.Para além disto, tudo aponta para que a Fed suba os juros a um ritmo mais acelerado face à sua contraparte europeia, sendo que o aumento do diferencial de taxas poderá colocar ainda mais pressão sobre o euro.O Eur/Usd atingiu um novo mínimo de 20 anos de $0,9953. O par acabou por ressaltar novamente para níveis acima da paridade, mas acredita-se que os ganhos serão apenas um ressalto técnico e temporários, estando o par com uma perspetiva claramente negativa para todo o horizonte temporal.O petróleo voltou a perder terreno na última semana, tendo mesmo chegado a reverter boa parte dos ganhos verificados desde a invasão da Rússia à Ucrânia. A contribuir para a queda dos preços estiveram, especialmente, um dólar cada vez mais forte e os surtos de Covid-19 na China. A crise em Xangai parece estar a estabilizar, mas as autoridades ainda estão a fechar partes da cidade e dos complexos habitacionais. Não obstante, é importante notar que a matéria-prima acabou por reverter parte das perdas na sexta-feira, em parte como resultado de relatos de que não se espera um aumento imediato da produção de petróleo saudita.A nível técnico, o crude não conseguiu quebrar de forma significativa o nível dos $120 em alta, acabando por corrigir em baixa, quebrando o suporte dos $110 e dos $110. O par ainda chegou a testar o suporte dos $90, mas de momento o nível acabou por ser robusto o suficiente para amparar a descida do ouro negro. Não obstante, as perspetivas para o curto-prazo permanecem negativas, sendo esperado um novo teste aos $90.O ouro voltou a recuar pressionado por um dólar cada vez mais robusto, particularmente contra o euro, estando a renovar máximos de 20 anos, assim como pelas expetativas de uma subida de taxas mais agressiva por parte da Fed na próxima semana. Foi a quinta semana consecutiva de perdas.O ouro apresenta uma perspetiva bearish para o curto-prazo, tendo quebrado os suportes dos $1800 e $1750, estando agora a testar o importante nível dos $1700.