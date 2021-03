IMF – Eur/Usd encerrou a semana com variação praticamente nula; BCE prometeu acelerar PEPP

| Reino Unido: PIB caiu menos que o esperado, mas comércio com a ZE "colapsa" com Brexit

| Eur/Usd encerrou semana com variação praticamente nula; BCE prometeu acelerar PEPP

| Petróleo consolida perto de máximos de 2 anos e meio

| Ouro voltou a renovar mínimos de 9 meses abaixo dos $1700/onça

A economia do Reino Unido registou uma contração em cadeia de 2,9% em janeiro. Não obstante, a quebra foi consideravelmente mais suave do que a de 4,9% esperada, resultando numa nova subida dos rendimentos das obrigações soberanas britânicas, à medida que os investidores digerem os dados como um sinal de que há menor probabilidade de que o BoE aplique mais estímulos para a economia, à medida que esta recupera. Após uma contração histórica de 10% em 2020 e de um início de 2021 marcado por um novo pico de infeções de Covid-19, as perspetivas para o futuro da economia britânica têm sido cada vez mais positivas, numa altura em que o país apresenta um dos ritmos de vacinação mais rápidos do mundo. É de notar que no mês passado o BoE previa uma contração do PIB de 4% no atual trimestre, mas com os dados de hoje o consenso dos economistas já aponta para uma queda de "apenas" 2%. Em conclusão, os números de hoje geram otimismo para o futuro, mas nem tudo foi positivo. Enquanto os números do PIB surpreenderam pela positiva, os dados de comércio com a União Europeia "colapsaram" em janeiro, naquele que foi o primeiro mês em que o Reino Unido saiu do espaço económico europeu, sugerindo que as relações comerciais entre os dois lados vão sofrer mais do que o inicialmente reportado pelo governo britânico. As exportações de bens do Reino Unido para a UE caíram 41% em cadeia, enquanto as importações do bloco caíram 29%. As importações mais "afetadas" da UE foram as máquinas industriais, equipamento de transporte, especialmente automóveis, e produtos medicinais e farmacêuticos.Tecnicamente, o Eur/Gbp quebrou em baixa os £0,87, à medida que transaciona dentro do canal descendente (vermelho). Espera-se que o par possa continua a recuar para voltar a testar o suporte a £0,8540. Este nível tem sido ser bastante robusto, mas se for quebrado, poderemos assistir a quedas até £0.8280/0.83 com £0.8385 pelo meio.O início da última semana ficou marcado por uma continuação das perdas do Eur/Usd. Não obstante, o par acabou por recuperar, acabando por encerrar a semana com uma variação praticamente nula, com o par a cotar novamente acima dos $1,19. Os últimos dias foram bastante preenchidos. Primeiramente, a Câmara dos Representantes dos EUA aprovou oficialmente o pacote de estímulos de $1,9 biliões proposto por Biden. Já em território europeu, foi semana de reunião do BCE. Conforme esperado, o BCE não realizou qualquer alteração nas taxas de juro de referência. A taxa de juro diretora permanece em 0% e a de depósitos em -0,5%. As aquisições ao abrigo do programa de QE "normal" permanecem a um ritmo mensal de €20 mM e o programa de emergência, PEPP, com uma dimensão de €1,85 biliões, até março de 2022. Não obstante, o BCE revelou que as compras ao abrigo do PEPP, no próximo trimestre, deverão ser realizadas a um ritmo significativamente mais acelerado do que nos primeiros meses do ano, com o objetivo de travar a subida dos juros dos prazos mais longos que se tem verificado recentemente. Christine Lagarde, indicou que não tem nenhum número "em mente" para esse aumento de ritmo. Quanto ao mediático tema da inflação, foi revelado que para o médio prazo, com a recuperação da crise, a atual política ultra acomodatícia deverá contribuir para um aumento gradual da inflação. A instituição insistiu que a subida dos últimos meses ocorreu principalmente devido a alguns fatores passageiros e a uma subida dos preços da energia. Ao mesmo tempo, as pressões subjacentes sobre os preços continuam a ser moderadas no contexto de uma procura fraca e de uma folga significativa no mercado laboral. O BCE prevê uma nova contração neste trimestre, mas elevou ligeiramente as previsões de crescimento económico para 2021, como resultado da vacinação, de 3,9% para 4%, seguida de uma subida de 4,1% e 2,1% em 2022 e 2023, respetivamente. Ainda na Europa, destaque para o agravamento dos problemas com a vacina da AstraZeneca, com pelo menos nove países a suspenderem a sua utilização por preocupações de segurança que a Alemanha e França – juntamente com a autoridade que regulamenta os medicamentos na UE – a indicarem que tais receios são infundados. A Áustria foi a primeira a levantar preocupações no fim-de-semana passado tendo deixado de utilizar a vacina AstraZeneca como precaução, na sequência de relatos de falecimento e doenças entre os imunizados. Em rápida sucessão, a Dinamarca, Itália e Noruega fizeram eco desta medida, apontando para casos de coagulação de sangue que as autoridades sanitárias querem investigar mais de perto.A nível técnico, com a queda de sexta-feira, o Eur/Usd passa a apresentar uma perspetiva mais neutra para o curto-prazo, tendo falhado o teste à resistência dos $1,20 na sessão anterior. O MACD apresenta um fraco sinal de venda, suportando esta perspetiva. É esperada uma consolidação em torno deste nível, ou um novo teste aos $1,1850 no curto-prazo.Após terem atingido máximos de 2 anos e meio no início da semana, acima dos $67/barril, os preços do petróleo corrigiram ligeiramente, encerrando a semana com uma variação praticamente nula. Por um lado, a China anunciou o aumento de compras de petróleo iraniano, e por outro lado, os mais recentes dados da Índia mostram um abrandamento nas vendas, mostrando sinais contraditórios na procura do petróleo. O Departamento da Energia dos EUA revelou que as reservas de crude se fixaram em 13,8 milhões de barris na semana anterior, superando significativamente as estimativas dos analistas, que apontavam para 816 mil barris. Contudo, as boas perspetivas para a retoma económica mundial deram suporte aos preços da matéria-prima.Tecnicamente, o crude não conseguiu afastar consideravelmente o limite superior do canal de tendência ascendente. Não obstante, a perspetiva bullish mantém-se para o curto prazo, sendo possível um teste ao nível dos $70.Após ter renovado mínimos de 9 meses no início da semana, o ouro recuperou algum terreno, registando uma variação semanal praticamente nula. Por um lado, um dólar mais fraco no início da semana beneficiou o metal precioso. Por outro, os receios em torno da inflação, numa altura em que os rendimentos das obrigações soberanas continuam elevados, acabou por limitar ganhos significativos para o metal precioso.Tecnicamente, o ouro continua a apresentar uma perspetiva bearish para o curto-prazo, enquanto acompanha o canal de tendência descendente (vermelho tracejado). De momento o metal-precioso segue a testar o suporte dos $1700, sendo provável que dê seguimento às quedas, com o próximo suporte a situar-se em torno dos $1650.



