IMF – Eur/Usd lateraliza abaixo de $1,22; Fed mantém política monetária

| Brasil encerra 2020 com défice orçamental recorde de 10% do PIB

| Eur/Usd lateraliza abaixo de $1,22; Fed mantém política monetária

| Petróleo consolida próximo de máximos de quase 1 ano

| Ouro regista variação semanal praticamente nula

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.





O Brasil encerrou 2020 com um défice orçamental primário recorde de 743,1 mil milhões de reais, numa altura em que as despesas decorrentes do combate à crise pandémica aumentarem em um terço e a recessão económico atingiu as receitas. Não obstante, apesar da leitura recorde, tanto em termos nominais como em percentagem do PIB, ficou consideravelmente abaixo da última estimativa oficial do governo de 831,8 mil milhões de reais. O Tesouro confirmou que o défice no ano passado atingiu um recorde de 10% do PIB, portanto menor do que os 11,5% previstos pelo governo no mês passado. O défice primário de 2019 foi de 95 mil milhões de reais. O défice de dezembro, excluindo os pagamentos de juros, foi de 44,1 mil milhões de reais, superior aos 35,7 mil milhões de reais previstos numa sondagem da Reuters. O Secretário do Tesouro Bruno Funchal disse que 2021 seria novamente "extremamente desafiante", mas insistiu que o governo não quebraria o limite de despesas, a sua regra fiscal chave que limita o crescimento da despesa pública à taxa de inflação do ano anterior.Tecnicamente, o Eur/Brl segue a lateralizar entre os 6,10 e 6,80 reais. O par tem apresentado ganhos nas últimas sessões, sendo possível um teste ao limite superior deste intervalo no curto-prazo, à medida que acompanha a linha de tendência ascendente.A última semana foi relativamente calma para o Eur/Usd, com o par a lateralizar entre os $1,21 e $1,22. Um dos destaques dos últimos dias vai para a Fed, que manteve ontem a sua política monetária inalterada, com a taxa de juro diretora a permanecer no intervalo de 0% a 0,25%. A instituição liderada por Jerome Powell sinalizou um abrandamento da recuperação da maior economia do mundo e reiterou o seu compromisso para utilizar todas as suas ferramentas para apoiar a economia à medida que esta enfrenta mais uma vaga da pandemia de Covid-19. O programa de compra de ativos mantem-se a um ritmo de $120 mM por mês, até que sejam feitos "mais processos substanciais" em direção aos objetivos de emprego e inflação. "O ritmo da recuperação da atividade económica e de emprego tem começado a moderar-se nos últimos meses, com a fraqueza concentrada nos setores mais adversamente afetados pela pandemia", disse a Fed. Esta linguagem surge após relatórios que mostram que o mercado laboral norte-americano contraiu em dezembro pela primeira vez desde abril e que as vendas a retalho caíram pelo terceiro mês consecutivo. Em território europeu os mais recentes dados sugerem que o final de 2020 não terá sido tão negativo como inicialmente perspetivado. Na Alemanha, as exportações robustas ajudaram a maior economia da ZE a crescer 0,1% nos últimos três meses de 2020, evitando uma contração apesar de a segunda vaga da pandemia ter condicionado o consumo. Na França foi registada uma contração do PIB de 1,3% no mesmo período, mas é importante notar que esta leitura é consideravelmente menos severa do que a queda de 4% prevista. Já Espanha conseguiu um tímido crescimento trimestral de 0,4%, mas este não foi suficiente para evitar a pior contração da sua história na totalidade do ano, tendo o PIB caído 11%. De forma Não obstante, as perspetivas para o curto-prazo não são animadoras a nível europeu. Os dados preliminares divulgados até ao momento em 2021 sugerem um contínuo abrandamento da atividade, à medida que as restrições colocadas em posição no final de 2020 continuam neste novo ano, sendo que em vários casos foram ainda mais "apertadas".A nível técnico, o Eur/Usd quebrou em baixa os $1,22, vindo a lateralizar entre este nível e os $1,21 desde então. Os indicadores técnicos fornecem sinais praticamente nulos, o que poderá sugerir uma continuação da consolidação. Não obstante, é importante notar que o par começa a transacionar junto ao limite inferior do canal de tendência de longo-prazo, estando nas últimas sessões a ser comprimido dentro deste "triângulo.Após atingir máximos de quase 1 ano há duas semanas, os preços do petróleo têm vindo a consolidar em torno desse nível, registando uma variação semanal praticamente nula. Numa nota positiva para os preços da matéria-prima, os inventários de crude dos EUA terão diminuído em 5,27 milhões de barris na última semana, sinalizando a maior quebra dos últimos 5 meses, o que pode indicar uma recuperação da procura de combustível. Por outro lado, a evolução da pandemia de Covid-19, com muitos países a agravarem as restrições de circulação, continua a condicionar a procura do petróleo a curto-prazo.Tecnicamente, o crude quebrou a importante resistência dos $50. O "ouro negro" apresenta uma perspetiva mais bullish para o curto prazo, sendo possível um teste ao nível dos $55. No entanto, até ao momento não aparenta possuir a robustez necessária para o quebrar, existindo a possibilidade de uma lateralização entre os dois níveis.Pela segunda semana consecutiva, o ouro voltou a registar uma variação semanal praticamente nula. As declarações da Fed, que optou por manter o apoio à economia sem realizar qualquer tipo de alterações, roubou certa atratividade a este ativo refúgio. A valorização do dólar também contribuiu para o fraco desempenho do metal-precioso. Contudo, os sinais de que o pacote de estímulos previsto por Joe Biden poderá atrasar-se, fornece algum suporte ao metal precioso.Tecnicamente, há duas semanas o ouro ressaltou em torno do suporte dos $1800, estando desde então a consolidar em torno do suporte dos $1850. O MACD não apresenta um sinal concreto, podendo indicar que o metal precioso vai continuar a consolidar em torno dos níveis atuais.