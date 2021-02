IMF – Eur/Usd recuou para mínimos de 2 meses, abaixo dos $1,20

| Eur/Gbp em mínimos de 9 meses com otimismo do BoE

| Eur/Usd recuou para mínimos de 2 meses, abaixo dos $1,20

| Petróleo valoriza 10%, renova máximos de 1 ano

| Ouro renova mínimos de 1 mês

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

A libra ganhou terreno nos últimos dias, com o Eur/Gbp a recuar para mínimos de nove meses, em torno dos £0,8740. O Banco de Inglaterra (BoE) seguiu o exemplo do BCE e da Fed e manteve a sua política monetária inalterada na reunião de quinta-feira. A taxa de juro diretora permanece no mínimo histórico de 0,1% e o programa de QE em £895 mM, dos quais, cerca de £150 mM serão adquiridos este ano. Na sequência do agravamento das condições económicas, o BoE cortou as suas projeções do PIB, esperando agora uma contração no trimestre atual. Para a totalidade de 2021, espera-se um crescimento de 5% do PIB, face aos 7,5% aguardados em novembro. Ainda assim, a instituição liderada por Andrew Bailey apresentou um tom otimista acerca de uma forte recuperação. A libra também está a beneficiar de ser um dos países mais avançados na vacinação a nível mundial, o que abre expectativas de uma recuperação económica mais rápida. Um dos destaques da reunião foi o alerta, como contingência, de que os bancos se devem preparar para a possibilidade de taxas de juro negativas, mas que terão pelo menos seis meses para se preparar. Contudo, tendo em conta o otimismo para o futuro, a complexidade da preparação e o facto de que nas minutas não foi feita quase referência ao tema, sugerem que, ainda que permaneça como uma possibilidade, a probabilidade de taxas negativas serem implementadas seja baixa. Ainda no Reino Unido, os preços das habitações recuaram pela primeira vez em sete meses em janeiro, antes do fim previsto de um corte fiscal para os compradores a 31 de março. Segundo o credor hipotecário Nationwide, os preços das casas caíram mensalmente 0,3%, abrandando o ritmo do seu aumento anual para 6,4% contra os 7,3% previstos em dezembro. Os economistas tinham esperado um aumento mensal de 0,3% e um aumento de 6,9% em termos anuais. A procura de habitação aumentou após os primeiros bloqueios da pandemia no ano passado, ajudada em parte pela isenção temporária de impostos sobre a compra de propriedades. Os meios de comunicação britânicos relataram que o ministro das finanças Rishi Sunak poderá alargar as isenções fiscais e o apoio ao mercado de trabalho, uma vez que procura ajudar a economia afetada pela pandemia.Tecnicamente, o Eur/Gbp quebrou em baixa o suporte dos £0,8850 – mínimos de oito meses. O par apresenta assim uma perspetiva mais bearish para o curto-prazo, podendo vir a recuar até aos £0,8680 no curto-prazo.A última semana ficou marcada pela descida do Euro, com o Eur/Usd a quebrar em baixa o suporte dos $1,20, renovando assim mínimos de dois meses. Em território europeu, destaque para a inflação da ZE, que subiu mais do que o esperado em janeiro, impulsionada por um aumento dos custos energéticos e pela reposição de impostos na Alemanha. Os preços no consumidor anuais "saltaram" para 0,9%, dos níveis deflacionários de -0,3% de dezembro. Nos EUA, a recuperação do mercado laboral desapontou pelo segundo mês consecutivo em janeiro, tendo sido registado apenas um modesto crescimento do emprego, o que realça as persistentes difíceis perspetivas para os milhões de desempregados. Foram criados 49 mil postos de trabalho (Nonfarm Payrolls). Esta leitura representa uma melhoria face à forte perda de 227 mil empregos em dezembro, mas é bastante baixa, tendo ficado muito aquém dos cerca de 105 mil esperados pelos economistas inquiridos pela Bloomberg. Não obstante, nem tudo foi negativo. A taxa de desemprego surpreendeu, recuando de 6,7% para 6,3%, quando se perspetivava que não sofresse alteração. Estes dados poderem suscitar ainda mais apelos para outro pacote de estímulos. Nesta frente foram alcançados avanços na sexta-feira, com o Senado a aprovar um projeto de orçamento que permite aos democratas fazerem aprovar a legislação no Congresso nas próximas semanas, com ou sem o apoio dos republicanos. Os últimos dias também ficaram marcados pelas declarações de Gina Raimondo, escolhida pelo presidente Joe Biden para Secretária do Comércio, revelou que não haveria nenhuma razão para retirar empresas como a Huawei ou a ZTE da "lista negra" dos EUA, intensificando as tensões comerciais entre Pequim e Washington.A nível técnico, o Eur/Usd quebrou em baixa o suporte inferior do canal de tendência ascendente (vermelho) e, ao quebrar o suporte dos $1,20, a perspetiva bullish do par começa a deteriorar-se. Para o curto-prazo, os $1,1920/50 ainda oferecem suporte.Após duas semanas consecutivas com variações semanais praticamente nulas, o crude valorizou cerca de 10% na última semana, atingindo máximos de um ano – para valores pré-pandémicos. Os preços foram impulsionados pelos membros da OPEP+, que decidiram manter o acordo de redução da oferta, nos atuais níveis, o que sugere que os produtores estão satisfeitos por verificarem que os cortes estão a diminuir os stocks em todo o mundo. Nos EUA, os inventários de crude recuaram em 994 mil barris na última semana, para 475,7 milhões de barris – o nível mais baixo desde março do ano passado. O otimismo em torno de um novo pacote de estímulos para a economia norte-americana, assim como a evolução nos programas de vacinação contra a Covid-19 também ajudaram a impulsionar os preços da matéria-prima.Tecnicamente, o crude quebrou a importante resistência dos $55. O "ouro negro" apresenta uma assim uma perspetiva mais bullish para o curto prazo, sendo possível um teste ao nível dos $60.Com as quedas recentes, o ouro apresentou uma variação semanal negativa de mais de 2%, renovando mínimos de 1 mês, registando a pior semana desde novembro. A valorização do dólar e a subida das taxas de juro de longo prazo retiram atratividade ao ouro, foram os principais fatores a contribuírem para o fraco desempenho do metal-precioso.Tecnicamente, no início da semana, o ouro quebrou o suporte dos $1850, dando seguimento às quedas, testando níveis abaixo do $1800. O MACD apresenta um forte sinal de venda, podendo indicar que o metal precioso vai consolidar em torno dos níveis atuais, ou, até mesmo, recuar até aos $1750.