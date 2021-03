IMF – Eur/Usd renovou mínimos de 3 meses, com Powell a “dececionar” os mercados

| Economia do Canadá supera expetativas no 4º Trim., mas medidas de Trudeau geram críticas

| Eur/Usd renova mínimos de 3 meses, com Powell a "dececionar" os mercados

| Decisão da OPEP+ leva preços de petróleo a máximos de mais de 1 ano

| Ouro renova mínimos de 9 meses abaixo dos $1700/onça

O crescimento económico do Canadá no 4º trimestre foi mais acentuado do que o esperado e provavelmente voltou a acelerar em janeiro, impulsionando a especulação de que o Banco do Canadá irá reduzir em breve as suas compras de obrigações. A economia cresceu a uma taxa anualizada de 9,6% nos três meses até dezembro, acima dos 7,5% esperados. Em resposta à pandemia da Covid-19, o BoC cortou no ano passado as taxas de juro para valores perto de zero e introduziu um programa de QE para assegurar a liquidez do mercado. Contudo, se o crescimento económico se mantiver robusto, uma alteração das taxas poderá surgir antes de 2023. Voltando as atenções para a totalidade do ano de 2020, o PIB encolheu 5,4% - o declínio anual mais acentuado desde a Segunda Guerra Mundial e o terceiro ano consecutivo em que registou um desempenho inferior ao da economia dos EUA. Isto sucedeu apesar de os cidadãos terem recebido C$20 em transferências governamentais por cada dólar de rendimento perdido. Os canadianos acabaram por acumular a maioria deste montante, expondo o governo de Trudeau a críticas de que terá desperdiçado capital em programas que distribuíram dinheiro de forma rápida, mas ineficiente. O aumento das poupanças é um fenómeno que também se verifica noutros países, incluindo os EUA, onde os americanos adicionaram $1,7 biliões em poupanças extra, de acordo com dados da Bloomberg. No Canadá, a preocupação é acentuada, porque o dinheiro que o governo pediu emprestado para financiar programas de estímulo contribuiu para um dos maiores aumentos da dívida entre as economias avançadas no ano passado. A dívida pública e privada total aumentou cerca de 50 pontos percentuais para 353% do PIB no final do terceiro trimestre.Tecnicamente, o Eur/Cad apresenta uma tendência de queda desde o final de 2020, à medida que transaciona dentro do canal de tendência descendente (vermelho). Recentemente o par quebrou em baixo dos 50% de retração de fibonacci (C$ 1,52), estando agora a caminho dos 38,2%. O sinal de venda do MACD suporta esta perspetiva.O Eur/Usd recuou para mínimos de três meses na sexta-feira, para níveis próximos abaixo de $1,19. Os movimentos dos mercados europeus a ocorrerem, de forma generalizada, com base nos acontecimentos do outro lado do atlântico. As perdas do par ocorreram como consequência de um aumento da robustez do dólar, com a aversão ao risco a aumentar após um discurso do presidente da Fed, Jerome Powell, na qual não apresentou grandes receios sobre o recente sell-off nas obrigações soberanas norte-americanas. Falando num Webinar do Wall Street Journal, Powell reiterou a promessa de manter as taxas de juros baixas até a economia recuperar. O presidente discutiu o tema da inflação, indicando estar a monitorizar as condições financeiras e que estaria receoso com situações que possam provocar um mau funcionamento dos mercados, reiterando ainda manter as condições acomodatícias até que seja atingido o pleno emprego no mercado laboral. Os mercados aguardavam com expetativa a intervenção do presidente, mas Powell não ofereceu nenhum tipo de medidas específicas, o que acabou por gerar uma resposta negativa, levando os yields a subir novamente, com os rendimentos das obrigações dos EUA a 10 anos a superarem os 1,5%. As expectativas do mercado são que a primeira subida da taxa de referência da Fed aconteça no início de 2023. Powell indicou que a reabertura económica poderá criar "alguma pressão ascendente sobre os preços", perspetivando que a subida da inflação seja transitória. Numa vertente mais animadora, o relatório de emprego dos EUA (Nonfarm Payrolls) revelou que foram criados 379 mil postos de trabalho em fevereiro, um número bastante superior aos 166 mil de janeiro e significativamente acima do acréscimo de 200 mil esperado. A taxa de desemprego recuou de 6,3% para 6,2% no mesmo período.A nível técnico, com as perdas das últimas sessões, o Eur/Usd dissipou a perspetiva bullish que vinha a apresentar desde inícios do mês passado. O par quebrou em baixa o suporte dos $1,20 e encontra-se agora a testar os $1,19. O MACD apresenta agora um sinal de venda, o que poderá sugerir uma quebra a este nível, tendo os $1,18 como próximo suporte.Os preços do petróleo registaram a sexta semana consecutiva de ganhos, com o crude a renovar máximos de mais de 1 ano, acima dos $65/barril. Esta subida ocorre como resultado da decisão da OPEP+ de manter inalteradas as quotas de produção para abril, que surpreendeu os investidores, que esperavam um aumento na produção na ordem dos 1,5 milhões de barris diários. Para além disto, também a Arábia Saudita decidiu manter o corte adicional de um milhão de barris por dia da sua produção no próximo mês. A evolução positiva da pandemia da Covid-19, assim como o sucesso dos planos de vacinação, também contribuíram para a valorização dos preços da matéria-prima.Tecnicamente, o crude deu continuidade aos ganhos, tendo quebrado o limite superior do canal de tendência ascendente, assim como a importante resistência dos $60. O "ouro negro" continua assim a apresentar uma perspetiva bullish para o curto prazo, sendo possível um teste ao nível dos $65.O ouro voltou a registar uma variação semanal negativa, neste caso, recuando cerca de 2%, atingindo mínimos de 8 meses. O metal precioso foi pressionado sobretudo pela valorização dos rendimentos das obrigações do Tesouro norte-americano, um ativo de refúgio que tem retirado a atratividade ao ouro. As declarações pouco incisivas de Jerome Powell, presidente da Fed, que, apesar de ter observado que as taxas de juro do Tesouro deverão continuar a subir, não fez referência à postura do Banco Central face a tal desenvolvimento, também contribuíram para as quedas do metal-precioso, nomeadamente devido à subida do dólar.Tecnicamente, o ouro deu seguimento às quedas, estando já a testar níveis abaixo do suporte dos $1700/onça – mínimos de 9 meses. O MACD apresenta um forte sinal de venda, podendo indicar que o metal precioso poderá continuar em queda, realizando um teste aos $1650 no curto-prazo.