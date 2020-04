IMF – Iene valoriza com aumento do apetite pelo risco

Iene valoriza com aumento do apetite pelo risco

Dólar inverte tendência de queda

Petróleo dispara na expetativa de cortes de produção

Ouro estabiliza em torno dos $1600/onça

Após as fortes perdas da semana anterior, o dólar recuperou terreno, impulsionado pelo aumento da aversão ao risco e, sobretudo, pela escassez de dólares em algumas geografias. Em causa está um recente conjunto de dados macroeconómicos que apontam para que a economia mundial, e em específico dos EUA, venha a registar uma recessão mais severa do que inicialmente pensado. O grande destaque da semana vai para os dados abismais do mercado laboral norte-americano. Os novos pedidos de subsídios de nos EUA voltaram a renovar máximos históricos, à medida que cada vez mais Estados implementam medidas de quarentena. Após os 3.3 milhões registados na semana até 21 de março, juntaram-se agora mais 6.6 milhões de pedidos na semana passada. A gravidade destes números é especialmente alarmante quando se considera que os cerca de 10 milhões de pedidos realizados nos últimos 15 dias, é o mesmo número que foi registado em seis meses e meio durante a crise de 2008. A condicionar ainda mais o sentimento, os EUA viram o seu número de postos de trabalho (Nonfarm Payrolls) a contrair na ordem de 701 mil em março. Esta contração encerrou abruptamente os 113 meses consecutivos de crescimento de emprego. Na Europa, o impacto do Covid-19 também se tem feito sentir, tendo o PMI dos Serviços da IHS Markit revelado uma contração mais brusca do que o previsto em março, fixando-se em 26.4 pontos, face aos 28.4 esperados. A IHS revelou também que o "pior ainda está para vir" e que a economia europeia poderá ter contraído 10% em março. A Banca tem sido alvo da maior pressão, tendo já vários dos principais bancos do velho continente eliminado a emissão de dividendos, como foi o caso do Santander, BNP Paribas e Barclays.Tecnicamente, após a semana anterior de ganhos, o Eur/Usd acabou por recuar. O par falhou o teste aos 61.8% de retração de fibonacci ($1.1158) e acabou por corrigir. O par quebrou todos os consequentes suportes, estando já a testar os 0% de retração (€1.092). Os indicadores começam a apresentar uma perspetiva bearish. Não obstante, tendo em conta o suporte dos $1.07, as perdas poderão ser temporárias. Caso o par quebre o referido nível, poderá intensificar a tendência de queda para o curto-prazo.O final da semana passada ficou marcado por subida bastante acentuadas dos preços do petróleo. A justificar a subida estão as expetativas de que a Arábia Saudita, a Rússia e outros produtores possam eventualmente chegar um acordo de corte de produção na ordem de 10 milhões de barris por dia. A OPEP e os seus aliados realizam hoje, segunda-feira, uma reunião por videoconferência para discutir esta temática. Apesar disto, ainda existem grandes obstáculos para o acordo, visto que chegara a um consenso entre todos os produtores poderá ser difícil.Tecnicamente, o crude ressaltou no suporte dos $20 (0% de retração de fibonacci). A matéria-prima começa a apresentar agora uma tendência de alta para o curto-prazo. No entanto, para esta ser confirmada terá de superar os 23.6% de retração. Se isto não acontecer, deverá manter a tendência descendente.Após os ganhos da semana anterior, os preços do ouro acabaram por estabilizar em torno dos $1600/onça. No início da semana, o metal precioso ainda perdeu algum terreno. No entanto, um conjunto de fracos dados macroeconómicos no final, com o número de cidadãos norte-americanos a pedir subsídio de desemprego a duplicar face à semana anterior e com a economia dos EUA a perder 700 mil postos de trabalho em março a aumentar a aversão ao risco e, assim, a impulsionar os ativos de refúgio, como é o caso do metal precioso.Tecnicamente, os ganhos do ouro acabaram por terminar perderam algum ímpeto. Contudo, o metal-precioso acabou por ressaltar na linha de bolliner intermédia, evitando assim encerrar a semana com perdas mais expressivas. Os indicadores técnicos não fornecem sinais claros, sendo esperado que o ouro lateralize em torno dos $1600/onça no curto-prazo.



