IMF – Inflação do Reino Unido acima dos 10% em março

| Inflação do Reino Unido acima dos 10% em março

| PMIs da Zona Euro e dos EUA superiores ao esperado

| Petróleo com suporte nos $77

| Ouro recuou na sexta-feira

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

O Reino Unido foi a única economia da europa ocidental a apresentar uma inflação de dois dígitos em março, após a mesma ter recuado menos do que o esperado para os 10.1%, face ao período homólogo (10.4% em fevereiro). Em cadeia, o nível dos preços acelerou 0,8%, mais do que os 0,5% esperados, mas abaixo dos 1,1% registados no mês anterior. A inflação subjacente, que exclui as componentes mais voláteis, manteve-se em 6,2%. Esta leitura apoiou as expectativas de que o Reino unido irá sofrer com a inflação durante mais tempo do que os seus congéneres europeus. Os dados impulsionam o BoE a realizar mais uma subida nas suas taxas de juro, para reduzir a inflação. Numa outra nota, observou-se que as vendas a retalho britânicas contraíram mais do que o esperado em cadeia em março, com uma queda de 0,9%, face aos -0,5% esperados e às perdas de 3,5% registadas no mês anterior. Em termos homólogos, o indicador foi de encontro ao esperado, com uma contração de 3,1%, face à quebra de 3% lida em fevereiro. Para além disso, o PMI Compósito (Indústria + Serviços) preliminar de abril expandiu para os 53,9 pontos, impulsionado pelo setor dos serviços, cujo PMI atingiu os 54,9 pontos. No entanto, o PMI da indústria manufatureira contraiu nos 46,6 pontos. Numa última nota, o vice-primeiro ministro do Reino Unido anunciou a sua demissão, o que levou a um enfraquecimento da libra.O Eur/Gbp começou a semana a recuar até às £0,88, tendo no final da mesma recuperado terreno, anulando a maioria das perdas apresentadas nos dias anteriores. Espera-se que o par se mantenha a transacionar dentro do canal de tendência ascendente (vermelho) apresentado.O PMI Compósito da Zona Euro, medido pelo HCOB, subiu para os 54,4 pontos em abril, numa leitura preliminar, registando o seu valor mais alto desde maio do ano passado, fixando-se acima das expectativas dos analistas de 53,7 pontos. A expansão viu-se impulsionada pelo setor terciário, que registou 56,6 pontos no período, tendo crescido ao ritmo mais elevado desde abril do ano passado. O setor manufatureiro voltou a contrair, nos 45,5 pontos, pelo décimo mês consecutivo e ao ritmo mais acentuado desde maio de 2020. A leitura sugere que a economia do bloco europeu acelerou no início do segundo trimestre, impulsionada pelos aumentos das encomendas e do emprego. Ao mesmo tempo, a leitura dos respetivos PMIs da Alemanha esteve em linha com o observado na Zona Euro, tendo o PMI Compósito subido para os 53,9 pontos, apoiado pelo PMI dos Serviços que registou uma leitura de 55,7 pontos, enquanto o PMI manufatureiro recuou para os 44 pontos. Por sua vez, nos EUA os PMIs da S&P Global indicaram que a indústria manufatureira saiu finalmente de território de contração, tendo apresentado uma leitura de 50,4 pontos, face aos 49 pontos esperados. Assim, observou-se também que o PMI Compósito preliminar de abril cresceu para os 53,5 pontos, beneficiando também de um setor dos serviços mais forte, que registou uma leitura de 53,7 pontos. É de mencionar que uma leitura acima de 50 pontos indica uma expansão do setor em análise.Na última semana, o Eur/Usd transacionou abaixo da resistência dos $1.10, após ter quebrado momentaneamente a mesma em alta. Assim, o par poderá dar continuar a apresentar a tendência horizontal, com a lateralização que tem vindo a apresentar nos últimos meses, entre os $1,05 e os $1,10.Na última semana, o petróleo perdeu terreno, tendo sido prejudicado por um sentimento de incerteza sobre o caminho futuro das taxas de juro ao longo da semana. Na última sessão da mesma, recuperou algum terreno enquanto se verificou uma melhoria na generalidade dos indicadores PMI.O petróleo apresentou uma desvalorização consecutiva ao longo da semana, tendo recuado até encontrar um suporte nos $77. Nessa linha, a matéria-prima conseguiu exibir um ressalto ligeiro, na sessão de sexta-feira.O ouro apresentou-se estável perto de $2000 no decorrer da semana, tendo apenas no final da mesma recuado enquanto o mercado começou a descontar mais subidas nas taxas de juro da Reserva Federal dos EUA, para controlar a inflação.Ao longo da semana, o ouro apresentou-se a transacionar em torno dos $2000, tendo na sexta-feira recuado de forma acentuada até níveis próximos dos $1970/onça. Caso continue a perder terreno, o metal precioso tem nos $1950 o sue próximo suporte.