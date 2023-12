IMF – Inflação do Reino Unido caiu para mínimos de 2 anos

| Inflação do Reino Unido caiu para mínimos de 2 anos

| PIB do 3º trimestre dos EUA revisto em baixa

| Petróleo com resistência nos $75

| Ouro em máximos de 2 semanas

A inflação britânica caiu em novembro para o valor mais baixo em mais de 2 anos, o que levou o mercado a esperar mais um corte de taxas do que até agora, por parte do Banco de Inglaterra (BoE) no 1º semestre do próximo ano. A inflação recuou para 3.9% em novembro, face ao período homólogo, após 4.6% em outubro, enquanto o mercado esperava uma queda ligeira para os 4.4%. Em cadeia, a inflação caiu 0.2%, face à estagnação registada no mês de outubro. A inflação subjacente, que excluí os componentes mais voláteis como os bens alimentares e a energia, recuou para os 5.1% y/y, face aos 5.6% esperados e aos 5.7% registados no mês anterior. Com estes dados, o mercado passou a descontar, com 100% de probabilidade, um corte nas taxas de juro de referência do BoE até maio de 2024 e a atribuir uma probabilidade de quase 50% a um corte realizado até março de 2024.O gabinete de estatísticas do Reino Unido reviu o crescimento do PIB em baixa, apontando agora para uma contração de 0.1%, em cadeia, no 3º trimestre, face à estagnação registada na leitura preliminar. Ademais, também reviu em baixa o crescimento no trimestre anterior, passando de um crescimento de 0.2% para uma estagnação. Em termos homólogos, o PIB cresceu 0.3%, abaixo de um crescimento de 0.6% esperado. Esta situação sugere que o país poderá estar já em recessão técnica.Na última semana, o Eur/Gbp apresentou uma tendência ascendente, tendo quebrado em alta as resistências presentes nas £0.8630 e £0.8660. Espera-se que a próxima resistência para o par esteja perto das £0.8700.O crescimento do PIB anualizado dos EUA no 3º trimestre foi revisto em baixa para 4.9%, após uma leitura preliminar de 5.2%. Ainda assim, permaneceu como o ritmo de expansão mais rápido dos EUA desde a leitura do 4º trimestre de 2021. No 2º trimestre, a economia tinha crescido a um ritmo anualizado de 2.1%. Os membros da FED consideram apontam que uma taxa de crescimento não inflacionária está limitada a 1.8%. O impulso da economia poderá ser suficiente para evitar uma recessão, com as vendas a retalho a aumentarem inesperadamente em novembro e com o início da construção de habitações e as licenças de construção a atingirem máximos de um ano e meio.Entretanto, os indicadores que medem a confiança dos consumidores da Zona Euro e nos EUA apresentaram uma melhoria em dezembro, dado que a inflação continua a recuar e os mercados esperam cortes nas taxas de referência do BCE e da FED. Nos EUA, a confiança dos consumidores melhorou para 110.7 pontos em dezembro, face aos 102 registados no mês de novembro. Já na Zona Euro, o indicador melhorou para os -15.1 pontos em dezembro, face aos -16.9 registados no mês anterior. É de mencionar que o instituto Gfk também divulgou o seu indicador que mede a confiança dos consumidores alemães para janeiro do próximo ano, onde se observou a mesma a subir para -25.1 pontos, máximos de agosto, face aos -27.6 pontos registados no mês de dezembro.Na semana passada o Eur/Usd apresentou uma tendência de recuperação, tendo valorizado sessão após sessão desde os $1.0900 até quebrar em alta a resistência dos $1.1000 na sexta-feira e renovar máximos de agosto, perto dos $1.1040.O preço do petróleo subiu ao longo da semana, enquanto surgiram novas tensões no Médio Oriente ataques a embarcações no Mar Vermelho, que levaram a que muitas empresas de transporte tenham cancelado rotas que por ali passam. O facto de a Angola ter anunciado a sua saída da OPEP criou dúvidas sobre a capacidade do grupo de prestar apoio aos preços do petróleo.Na semana que passou, o petróleo apresentou uma valorização desde os $71 até encontrar uma nova resistência nos $75. Espera-se que a matéria-prima teste a resistência em questão ao longo das próximas sessões.A cotação do ouro permaneceu estável ao longo da semana, tendo valorizado na sexta-feira após uma leitura inferior à esperada do índice de preços PCE dos EUA ter apoiado as expectativas do mercado sobre cortes nas taxas de juro da FED em março do próximo ano.O ouro passou a maioria da semana a transacionar ligeiramente abaixo da resistência dos $2 050, para, no último dia da semana, quebrar a resistência em alta e renovar máximos de mais de 2 semanas nos $2 070.