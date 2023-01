IMF – Inflação dos EUA recuou em dezembro

| Yields soberanas do Japão acima do limite estabelecido; Usd/Jpy voltou a recuar



Os rendimentos das obrigações governamentais a 10 anos do Japão ultrapassaram o máximo estabelecido pelo Banco Central do Japão (BoJ), ao terem subido 4 pontos base para os 0,54%, sendo este um novo máximo desde meados de 2015. Recentemente o BoJ tinha estabelecido que os rendimentos (yields) das obrigações soberanas se deveriam manter dentro do intervalo entre -0,5% e 0,5%. A subida acima do nível superior levou a que a instituição anunciasse duas rondas emergência de compras de obrigações, que se estima terem sido de cerca de 1.8 biliões de ienes, conjuntas. O anúncio acalmou o mercado, levando a que os yields das obrigações a 10 anos voltassem a recuar. É de salientar que o BoJ já detém entre 80% e 90% de algumas das suas linhas de obrigações. Pode-se interpretar este acontecimento como uma forma de os mercados financeiros desafiarem a política ultra acomodatícia que o BoJ continua a manter, enquanto os restantes bancos centrais sobem as suas taxas de juro. Uma inflação mais persistente e uma possível subida nos salários normalmente estagnados do japão encorajaram alguns investidores a agir.





Em termos técnicos, podemos observar que o Usd/Jpy esteve em alta durante os primeiros três trimestres de 2022, tendo, desde o início do quarto, apresentado uma tendência de queda, estando de momento a se aproximar de uma tingo suporte nos 126 ienes. Espera-se que, no curto prazo, o par continue a cair.



| Inflação dos EUA recuou em dezembro; Eur/Usd renovou máximos de abril



A inflação nos EUA recuou pela primeira vez em mais de dois anos e meio na leitura mensal de dezembro, à boleia da descida dos preços da gasolina e de veículos automóveis. Há cada vez mais analistas a defenderem que a inflação está já numa tendência descendente sustentada, mesmo com o mercado de trabalho ainda muito quente. Os preços dos alimentos registaram o menor aumento mensal desde março de 2021, mas as rendas permaneceram muito elevadas bem como as utilities. A descida da inflação tem prejudicado o dólar e agradado aos mercados de ações e obrigações pois poderia permitir à FED reduzir ainda mais o ritmo das subidas taxas de juro e parar o aperto monetário mais cedo. O índice de preços no consumidor baixou 0,1% no mês passado, o primeiro declínio desde maio de 2020, quando a economia estava a recuperar da primeira vaga de casos COVID-19. O IPC subiu 0,1% em novembro. O dólar reagiu de forma muito negativa, tendo assim o Eur/Usd a subido para níveis acima de $1.0850, renovando máximos de abril do ano passado.



A nível técnico, o Eur/Usd, nas últimos tempos, renovou máximos de abril nos $1,0867, tendo ultimamente apresentando-se em alta e quebrado a resistência dos $1,08. Assim, espera-se que tal resistência sirva de um novo suporte apoiando o par a alcançar a próxima resistência nos $1,10, valorizando no curto prazo.



| Petróleo voltou a testar os $80/barril



Na semana passada, os preços do crude recuperaram, tendo-se aproximado novamente do nível dos $80/barril. É de destacar o facto de o bom desempenho do petróleo encontrar alguma explicação no enfraquecimento do dólar, devido à publicação da queda da inflação dos EUA de dezembro e a perspetivas menos agressivas sobre as subidas das taxas de juro, levando a que a mercadoria se torne mais barata para investidores detentores de outras moedas. Adicionalmente, há expectativas de crescimento da procura na China.



A nível técnico, na última semana, o crude recuperou terreno, estando a aproximar-se novamente da resistência dos $80. Esta resistência já mostrou ser robusta anteriormente.



| Ouro ultrapassou os $1900/onça



O ouro, expresso em dólares, continua a valorizar, cotando já acima do nível dos $1900/onça. A subida foi impulsionada pela queda na inflação dos EUA, que criou expectativas de um abrandamento no ritmo de subida das taxas de juro por parte da Fed. Taxas de juro mais baixas tendem a beneficiar o metal precioso por reduzirem o custo de oportunidade da detenção deste ativo que não rende juros.



Na semana passada, o ouro continuou a valorizar, tendo ultrapassado o nível dos $1 900 por onça, correspondendo a máximos de abril de 2022. Espera-se que o metal precioso continue a subir, tendo como próxima resistência o nível dos $1950/onça.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.