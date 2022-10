IMF – Inflação na Zona Euro acima de 10%

| Japão gastou um recorde de quase $20 mM em intervenções para suportar o iene

| Inflação da Zona Euro e Alemanha acima de 10%

| Petróleo corrigiu perdas

| Ouro espelhou movimento do dólar

O Japão gastou um montante recorde de 2,8 biliões de ienes (19,7 mil milhões de dólares) a intervir no mercado cambial na semana passada para defender o iene, segundo os dados do Ministério das Finanças apresentados na sexta-feira, drenando quase 15% dos fundos de que dispõe prontamente para intervenção. O valor foi inferior aos 3,6 biliões de ienes estimados pelos corretores do mercado monetário de Tóquio para a primeira intervenção de compra e venda de dólares do Japão em 24 anos para travar o enfraquecimento acentuado da moeda. Mesmo assim, o montante ultrapassa o recorde anterior de 2,62 biliões de ienes para a intervenção de compra e venda de dólares em 1998.Após ter falhado o teste aos 144 ienes, o Eur/Jpy acabou por corrigir, tendo já quebrado o suporte dos 140 ienes. Como tal, o par fica com "caminho aberto" para recuar até ao próximo suporte relevante, que se localiza nos 135 ienes.A inflação preliminar da Zona Euro de setembro ultrapassou as espectativas dos investidores e atingiu um novo recorde de 10%, face ao período homólogo, quando em agosto a leitura foi de 9,1%. Em cadeia, o nível dos preços generalizado dos preços subiu 1,2%, de acordo com o esperado. Por sua vez, a inflação subjacente, que exclui componentes voláteis como a alimentação, a energia, o álcool e o tabaco, também registou máximos, tendo subido 4,8% y/y, face ao valor espera de 4,7% e à leitura de 4,3% de agosto do ano corrente. Estes números sucedem os da Alemanha, onde a inflação terá atingido 10,9% y/y em setembro. Estas leituras com valores elevados dão aso para que o BCE prossiga com subidas "agressivas" nas suas próximas reuniões, enquanto os seus esforços e sucessivos incrementos não parecem ser suficientes para acalmar o presente ciclo inflacionista. Especula-se que, para além dos elevados preços energéticos, o excesso da procura também esteja a ter uma forte influência no comportamento do nível dos preços.Os preços da energia subiram 41% face ao ano anterior, enquanto os preços da comida não processada subiram 13%.O Eur/Usd tem sido o principal destaque do mercado cambial das últimas semanas. Esta semana, o par voltou a renovar mínimos de 20 anos - $0,9537. As perspetivas continuam negativas para todo o horizonte temporal, sendo que se espera que o próximo suporte se situa na zona dos $0,95, ainda que este seja bastante antigo.O petróleo corrigiu as perdas da semana anterior estando agora níveis acima dos $80, tendo assim encerrado a semana com um saldo positivo. A contribuir para a recuperação do ouro negro esteve o facto de haver perspetivas de a OPEP+ esteja a considerar um corte nas quotas de produção de entre 500 mil e 1 milhão de barris por dia na sua reunião dia 5 de outubro. Adicionalmente, observou-se um fortalecimento do dólar que leva a uma redução da procura pela matéria-prima por parte dos paísesA nível técnico, o crude corrigiu as perdas de semana anterior, dando, no entanto, seguimento ao movimento descendente que tem vindo a descrever desde junho. Assim, as perspetivas são de que a matéria-prima continue a recuar no curto prazo, voltando a quebrar em baixa o nível dos $80.O ouro provou-se volátil na semana passada, tendo inicialmente sido abatido por um dólar mais forte, tendo posteriormente recuperado enquanto o dólar enfraquecia ligeiramente. Assim, o ouro nos finais da passada semana beneficiou de um dólar mais fraco e de um alívio ligeiro dos yields das Obrigações do Tesouro dos EUA. No entanto, os ganhos em questão podem parecer temporários, visto cada vez mais membros da Fed apresentarem uma posição "agressiva" quanto à subida de taxas na sua próxima reunião, aumentando assim o custo de oportunidade de deter o ativo não rentável.O ouro segue a tendência de queda desde meados de março, apresentando máximos relativos cada vez mais baixos. No início da última semana, o metal precioso recuou para níveis abaixo dos $1650/onça, tendo posteriormente recuperado cotação, estando a transacionar acima do nível em questão. Espera-se, no entanto, que os preços continuem a baixar.