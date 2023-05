IMF – Japão cresceu mais que o esperado no 1º trimestre

| Japão cresceu mais do que o esperado no 1º trimestre

| Vendas a retalho dos EUA cresceram em abril

| Petróleo encontrou suporte nos $70

| Ouro recuou até aos $1950/onça

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

A economia do Japão cresceu mais do que era esperado no 1º trimestre, tendo a leitura preliminar indicado que PIB aumentou 0.4%, em cadeia, face ao crescimento de 0.1% esperado e à contração de 0.1% registada no trimestre anterior, abandonando o cenário de recessão técnica dos últimos dois trimestres de 2022. O crescimento foi apoiado por um aumento no consumo privado de 0.6% em cadeia no 1º trimestre, enquanto a reabertura do país impulsionou os gastos em serviços. Os gastos em bens de capital também surpreenderam ao expandir 0.9%, face a uma queda prevista de 0.4%. No entanto, observou-se que, em abril, as exportações japonesas aumentaram 2.6% face ao mesmo mês de 2022, abaixo dos 3.0% esperados pelos analistas e dos 4.3% registados em março. Desde fevereiro de 2021 que o número não era tão fraco. Desde então as exportações têm vindo a crescer todos os meses, ajudadas em parte por um iene mais fraco que aumentou a competitividade dos produtos do país. No primeiro trimestre de 2023 a economia japonesa saiu de recessão, mas as fracas exportações estão a pesar na atividade industrial, travando uma recuperação mais abrangente. As exportações para a China, o seu principal parceiro comercial, caíram 2.9%, com o declínio do envio de automóveis e peças e produtos de aço. Contudo, o défice comercial encolheu, graças à diminuição das importações (-2.3% y/y).Ao longo da última semana, a o Iene desvalorizou, levando a que o Eur/Jpy, retornasse a transacionar acima do suporte nos 148 ienes previamente quebrado, tendo o par se aproximado da sua próxima resistência nos 150 ienes.Em abril, as vendas a retalho nos EUA aumentaram 0.4%, em cadeia, abaixo das expectativas do mercado de uma subida de 0.8%. Em março, tinha-se observado uma queda de 0.7%. Os dados indicam que os gastos dos consumidores permaneceram robustos no início do 2º trimestre. As vendas a retalho de um grupo de controlo, que excluí automóveis, gasolina, materiais de construção e serviços alimentares, subiram 0.7% em abril, quando era prevista uma estagnação. O aumento das vendas a retalho, juntamente com o crescimento sólido do emprego em abril, sugere uma recuperação da economia após um abrandamento em fevereiro e março. Já na Zona Euro, confirmou-se que a inflação acelerou ligeiramente em abril para 7% em termos homólogos, face a 6.9% em março. Já a inflação mensal foi revista em baixa para os 0.6%, face aos 0.7% preliminares. A inflação subjacente, que o BCE considera ser relevante e que exclui componentes voláteis como bens alimentares e combustíveis, abrandou para 7.3%, face ao período homólogo, quando na leitura de março se fixou nos 7.5%. Uma medida ainda mais restrita, excluindo também o tabaco e o álcool, recuou para os 5.6%, marcando o seu primeiro declínio desde julho do ano passado. A inflação dos serviços, que é principalmente impulsionada pelos custos laborais, acelerou para os 5.2%, face aos 5.1% registados no mês de abril, confirmando os receios dos membros do BCE de que o crescimento salarial poderá colocar em causa os objetivos de inflação.Na última semana, o Eur/Usd aprofundou as suas perdas, levando a que o par tenha quebrado em baixa o seu suporte dos $1.08. É de mencionar que o par agora tem como próximo suporte o nível dos $1.05.O petróleo apresentou uma recuperação sustentada, enquanto os mercados estiveram, ao longo da semana, a avaliar os riscos de um incumprimento da dívida dos EUA. No final das contas, os investidores acabaram por se apresentar otimistas, o que beneficiou o valor do "ouro negro".Na semana passada, o petróleo apresentou uma valorização sustentada, tendo encontrado apoio no seu suporte nos $70. Assim, a matéria-prima transacionou entre o mesmo e a sua próxima resistência situada nos $74.O ouro apresentou um movimento de queda na última semana, enquanto discursos de diversos membros da FED aumentaram as expectativas da possibilidade de ocorrer outra subida de taxas de juro na reunião de junho, o que prejudicaria a atratividade do metal precioso.O ouro desvalorizou ao longo da semana, quebrando em baixa o seu suporte dos $2000 e recuando até ser amparado perto do antigo suporte situado na linha dos $1950. A linha dos $2000 poderá agora se tornar novamente numa resistência para o metal precioso.