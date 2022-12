IMF – Libra espera por reuniões da Fed, BoE e BCE

| Libra espera por reuniões da Fed, BoE e BCE

| Dólar consolida; PIB do 3º trimestre da ZE revisto em alta

| Petróleo renova mínimos de quase um ano

| Ouro continua a valorizar

A libra continuou forte face ao dólar esta semana, tendo renovado máximos de quase 6 meses contra a moeda americana. No geral, o mercado tem-se apresentado menos volátil, enquanto se prepara para uma semana em que cada um dos três dos principais bancos centrais a nível mundial se reúnem a fim de realizar mais subidas das suas taxas de juro - o mercado aguarda pelas reuniões da Fed do dia 14 de dezembro e do BoE e BCE no dia 15 de dezembro. Atualmente, os economistas esperam que o BoE realize mais um incremento de 50 pontos base nas suas taxas de referência, apesar de se considerar que a economia britânica esteja a entrar em recessão. Contribuindo para esse sentimento está o facto de o setor dos serviços do Reino Unido ter diminuído pelo segundo mês consecutivo em novembro, visto o PMI da S&P Global se ter mantido nos 48,2 pontos no mês passado, correspondendo ao mínimo de 21 meses de outubro. Adicionalmente, tanto o Banco de Inglaterra como o governo anunciaram estimar que a economia britânica esteja já a entrar em recessão.Em termos técnicos, podemos observar que o par transaciona num canal ascendente (vermelho) desde meados de setembro, apontando para uma valorização da libra face ao dólar. Assim, na semana passada, a libra registou máximos de quase 6 meses nos $1,2344. Espera-se que o par continue a apresentar um movimento ascendente, transacionando dentro do canal mencionado.O Eur/Usd voltou a renovar máximos de 6 meses nos $1,0594 na segunda-feira, consolidando durante o resto da semana enquanto os mercados se preparam para as próximas reuniões da Fed, do BCE e do BoE. Esta semana foi divulgado que segundo o Eurostat, o crescimento económico da Zona Euro no terceiro trimestre foi revisto em alta. Assim, em cadeia, a leitura efetuada foi de +0,3% no bloco de 19 países, entre julho e setembro, face ao crescimento anterior de 0,2%. Face ao período homólogo, o PIB da Zona Euro cresceu 2,3%, quando, anteriormente, os economistas tinham estimado uma expansão de 2,1%. Também foi divulgado que, em outubro, o défice comercial dos EUA aumentou para $78,2 mil milhões, tendo as exportações caído 0,7% para $256,6 mil milhões de dólares e as importações subido 0,6% para os $334,8 mil milhões. Um menor défice comercial foi um dos principais fatores por detrás da recuperação do crescimento económico dos EUA no terceiro trimestre.A nível técnico, ao longo das últimas semanas, o Eur/Usd continuou a apresentar uma subida sustentado, beneficiando de algumas fraquezas do dólar a nível geral e renovando máximos de 6 meses nos $1,0594. Assim, espera-se que, no curto prazo, o par continue a valorizar, sendo o próximo teste uma resistência nos $1,08.Os preços do petróleo recuaram sucessivamente ao longo da última semana, ao ponto de renovarem novamente mínimos de quase um ano, nos $71,12 por barril. A contribuir para este sentimento negativo estão as preocupações sobre o panorama económico na China, na Europa e nos EUA, que pesam na procura, enquanto o número de casos de Covid-19 na China cria expectativas de um crescimento económico fraco para a nação asiática, influenciado economicamente as restantes regiões.A nível técnico, na semana passada, o crude apresentou quedas sucessivas, ao ponto de ter renovado mínimos de quase 1 ano nos $71,12 por barril. Assim, o petróleo quebrou em baixa o suporte dos $75, criando expectativas de que, tanto no curto como no longo prazo, o "ouro negro" continue a tendência bearish que tem apresentado nos últimos meses.O preço do ouro recuou no início da semana, mas recuperou e encerrou com uma recuperação ligeira para cerca dos $1800/onça. Ao longo da semana, o metal precioso beneficiou da fraqueza do dólar, enquanto os mercados se preparam para as reuniões da Fed a 14 de dezembro e do BoE e BCE a 15 de dezembro. Caso a Fed abrande o ritmo de crescimento da subida das suas taxas de juro, como o esperado pelo mercado, o dólar poderá enfraquecer ainda mais, levando a mais uma valorização por parte do ouro.No início da semana, o ouro recuou ao falhar um teste à resistência dos $1800 por onça, apresentando posteriormente uma recuperação, estando se a preparar para realizar novamente um teste ao nível mencionado. Assim, caso o ouro seja capaz de superar tal resistência, espera-se que continue com a tendência de valorização apresentada nas últimas semanas.