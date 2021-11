IMF – Libra recua após BoE manter taxas

| Libra recua após BoE manter taxas

| Mercado laboral dos EUA ganhou ímpeto em outubro; Eur/Usd recuou

| OPEP+ manteve plano delineado em junho

| Ouro registou ganhos semanais de mais de 1%

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

A libra britânica perdeu amplo terreno no final da semana, quer face ao dólar, quer face ao euro. As perdas ocorreram após o Banco de Inglaterra ter mantido inalteradas as taxas de juro, surpreendendo alguns analistas que esperavam que a instituição fosse o primeiro "grande Banco Central" a subir taxas neste mês. A decisão não foi unanime entre os membros, mas a maioria foi ampla, com 7 dos 9 a votarem a favor de manter a taxa de referência no atual mínimo histórico de 0,1%, priorizando, efetivamente, os receios imediatos sobre o abrandamento do crescimento mais do que os elevados preços no consumidor, que poderão atingir 5% no próximo ano. Um dos motivos apontados para esta decisão foi o facto de se pretender aguardar pelos números do desemprego após o recente fim do programa de apoio laboral do governo. O Governador Andrew Bailey indicou que os relatórios sobre o mercado laboral daqui até à próxima reunião (16 dezembro) poderão esclarecer estas dúvidas. Ainda assim, no comunicado a instituição realçou que a taxa de referência deverá subir em breve, provavelmente nos próximos meses, se a economia conseguir apresentar o desempenho esperado. Começa a gerar-se o consenso acerca de uma subida na próxima reunião.Após uma consolidação em torno do limite inferior do intervalo dos £0,845 e os £0,87, de onde tem vindo a transacionar desde inícios de fevereiro, o Eur/Gbp reagiu em alta, cotando agora acima deste suporte. O MACD inverteu o sinal de venda, o que suporta uma perspetiva bullish do par. É esperado assim que o Eur/Gbp volte a consolidar entre os £0,845 e os £0,87.O mercado laboral dos EUA surpreendeu pela positiva em outubro, sinalizando um início positivo para o último trimestre do ano. O relatório de emprego revelou que foram criados 531 mil postos de trabalho no mês passado, consideravelmente acima dos 312 mil criados em setembro e dos 450 mil esperados pelos economistas inquiridos pela Reuters. A taxa de desemprego recuou de 4,8% para 4,6%. O ritmo mais acelerado de contratações mostra que cada vez mais norte-americanos regressaram aos locais de trabalho, à medida que as infeções de Covid-19 diminuem e as entidades patronais oferecem salários mais elevados. Para além disto, o crescimento das folhas salariais resultou, em parte, da expiração do subsídio de desemprego de 7,5 milhões de pessoas em setembro. As boas notícias não ficam por aqui, tendo os rendimentos médios aumentado 4,9% no último mês, face ao período homólogo. Não obstante, é importante notar que, mesmo com estes "ganhos", o número de empregos continua 4,2 milhões abaixo de níveis pré-pandémicos e corre um risco constante devido à possibilidade de novos surtos da pandemia. Já na Zona Euro, as vendas a retalho registaram uma quebra inesperada em setembro, uma vez que a Alemanha, a maior economia do bloco da moeda única, registou um desempenho desapontante nas vendas. Foi assim registada uma quebra em cadeia de 0,3%, para um aumento de 2,5% face ao período homólogo. Parte da quebra em cadeia, no entanto, pode ser justificada por revisões, uma vez que as vendas a retalho em agosto foram agora estimadas em mais 1% em comparação com um aumento de 0,3% reportado anteriormente.A nível técnico, com as perdas das últimas sessões, o Eur/Usd começa a apresentar uma perspetiva mais bearish para o curto-prazo, com o MACD próximo de inverter o sinal de compra, suportando esta perspetiva. É esperado que o par continue a consolidar entre os $1,15 e 1,16 no curtíssimo-prazo, podendo ate recuperar um pouco mais. Já para o longo-prazo, tudo aponta para uma continuação da tendência de queda do par.Os preços do petróleo voltaram a registar uma semana com variação negativa (de mais de 3%). O principal destaque pertenceu à reunião da OPEP+, na qual os membros decidiram manter o plano de julho, o de aumentar a produção em 400 mil barris por dia, todos os meses, até ao final do ano e nos primeiros meses de 2022. O grupo não cedeu à pressão, sobretudo dos EUA, de aumentar ainda mais a produção, numa altura em que a procura está a superar consideravelmente a oferta. Ênfase também para os inventários de crude norte-americanos, que registaram um incremento de 3,3 milhões de barris na última semana. As estimativas dos analistas inquiridos pela Reuters apontavam para uma subida de "apenas" 2,2 milhões. As quedas das últimas duas semanas têm servido de correção face aos fortes ganhos do mês de outubro. Ainda assim, a matéria-prima segue robusta, transacionando em torno dos $80/barril.Tecnicamente, com as perdas das últimas duas semanas, o crude dissipa ligeiramente perspetiva bullish, que vinha a apresentar desde meados de agosto. Os indicadores técnicos, nomeadamente o MACD suportam esta mudança na perspetiva, uma vez que inverteu o sinal de "compra". Os preços do "ouro negro" seguem assim a testar o suporte dos $80, sendo esperado que consolide em torno do mesmo no curto-prazo, podendo realizar um teste aos $75 no médio-prazo.O ouro registou uma variação semanal positiva, valorizando mais de 1%. Os preços da matéria-prima foram impulsionados, em parte, decisão do Banco de Inglaterra, de manter a sua taxa diretora inalterada apesar da subida da inflação. Contudo, a valorização do dólar norte-americano e um conjunto de dados macroeconómicos robustos, principalmente sobre o mercado de trabalho dos EUA, limitaram ganhos mais expressivos dos preços do metal precioso.Tecnicamente, com os ganhos das últimas semanas, o ouro inverteu a perspetiva bearish que vinha a apresentar desde inícios de setembro, transacionando acima da resistência dos $1800. Os indicadores técnicos suportam uma perspetiva mais bullish, podendo indicar uma consolidação acima dos $1800 no curto-prazo. possível ressalto.