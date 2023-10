IMF – Nonfarm Payrolls acima do esperado em setembro

| Membros do BoJ discutiram mudanças na política monetária

| Nonfarm Payrolls acima do esperado em setembro

| Petróleo com queda acentuada

| Ouro com suporte perto de $1800

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

De acordo com as minutas da reunião de setembro do BoJ, cada vez mais membros do Comité de Política Monetária têm vindo a discutir perspetivas sobre um eventual afastamento da política ultra acomodatícia. As minutas sugerem que o Banco Central está lentamente a abrir caminho para o fim das taxas de juro negativas. Alguns dos 9 membros alertaram para a necessidade de manter a política monetária flexível, tendo um deles afirmado que o fim do controlo de yields das obrigações do governo e o fim da política com taxas de juro negativas devem estar ligados às perspetivas de atingir o objetivo de inflação. Outro membro referiu que a 2ª metade do ano fiscal corrente, que termina a março de 2024, será importante para determinar se a meta de inflação do BoJ será atingida. Outro membro comentou que a meta está cada vez mais próxima. A maioria dos membros preveem o abandono das taxas negativas a curto prazo. O Banco Central tem também de lidar com um iene fraco, nomeadamente face ao dólar. Foi também divulgado que os gastos dos consumidores do Japão encolheram pelo 6º mês consecutivo em agosto e que os salários reais ajustados à inflação, que servem de barómetro para o poder de compra dos consumidores, incluindo os preços dos alimentos frescos, mas excluindo as rendas, recuaram 2.5%, face ao período homólogo, em agosto, após a queda de 2.7% no mês anterior.Na última semana, o Eur/Jpy renovou, por momentos, mínimos de finais de julho, ligeiramente abaixo dos 154.50 ienes. Posteriormente, o par retornou a recuperar terreno para perto do nível dos 157 ienes, em que tem vindo a transacionar nas últimas semanas.De acordo com o Relatório de Emprego de setembro dos EUA, a leitura dos Nonfarm Payrolls indicou que a economia dos EUA criou mais emprego do que o antecipado: +336 mil empregos, face aos 227 mil registados em agosto e a 170 mil novos empregos esperados. A taxa de desemprego manteve-se em 3.8% em setembro, face à expectativa de um ligeiro declínio para os 3.7%. O conjunto dos dados sugerem que o mercado laboral permanece forte o suficiente para que a Reserva Federal dos EUA (FED) possa voltar a subir as suas taxas de referência este ano.As vendas a retalho da Zona Euro recuaram mais do que o esperado em agosto, ao terem caído 2.1%, face ao período homólogo, enquanto o consenso do mercado apontava para uma queda de 1.2%, após -1% em agosto. Em cadeia, as vendas a retalho recuaram 1.2% após a queda de 0.1% no mês anterior. Alguns analistas especulam que esta desaceleração aumenta a probabilidade do PIB da Zona Euro apresentar uma contração no 3º trimestre. A diminuição das vendas foi geral, com os produtos alimentares e os produtos não alimentares a registarem descidas de 1.2 e 0.9%, respetivamente.No início da semana passada, o Eur/Usd continuou a desvalorizar, até ter renovado mínimos de dezembro de 2022 ligeiramente abaixo dos $1.0450 na terça-feira. O par recuperou no resto da semana, transacionando novamente perto de $1.06 na sexta-feira.O petróleo perdeu terreno, tendo renovado mínimos de agosto após ter sido prejudicado por um deteriorar das expectativas da procura por combustíveis nos EUA.Na última semana, o petróleo apresentou um movimento de desvalorização acentuado, até quebrar o suporte dos $84.5 e a linha de tendência ascendente em que transacionava desde finais de junho. O próximo suporte para o par poderá estar presente perto da linha dos $77.O ouro deu seguimento às perdas que vinha a apresentar nas semanas anteriores, enquanto as expectativas de que a reserva Federal ainda irá subir as taxas mais uma vez este ano aumentaram. Esta narrativa foi apoiada pela resiliência observada no mercado laboral dos EUA.No início da última semana, o ouro deu seguimento às perdas que vinha a apresentar nas semanas anteriores, até ter encontrado um suporte perto dos $1800, onde estabilizou. Espera-se que este suporte possa ser a base para o metal precioso recuperar.