IMF – PEC dos EUA acima do esperado

| Novo governador do BOJ pretende manter política monetária inalterada; Eur/Jpy estável



Na semana passada, o futuro governador do BOJ, Kazuo Ueda, indicou num discurso que o Banco Central necessita de manter a sua política monetária "ultra acomodatícia", de forma a suportar a frágil economia japonesa. Comentou ainda que apesar dos efeitos secundários do estímulo económico, a política atual do BOJ é um meio necessário para que a instituição atinja as suas metas de inflação de 2%. Kazuo Ueda afirmou ainda que a recente aceleração na inflação está a ser impulsionada principalmente pela subida dos preços das importações de matérias-primas e não pela procura. Este discurso veio após ter sido registado que as yields das obrigações do japão a 10 anos ultrapassaram o limiar superior do alcance definido pela política do Banco Central do Japão (BOJ) em duas sessões consecutivas, levando a que o Banco Central entrevisse no mercado com uma compra emergência de obrigações e com a oferta de empréstimos. Portanto, visto os yields terem subido para os 0,0505%, ultrapassando o teto de 0,5% imposto pelo BOJ, a instituição decidiu comprar 300 mM de ienes em obrigações do governo japonês com maturidades de 5 a 10 anos e 100 mM de ienes em obrigações com maturidades de 10 a 25 anos. É de mencionar que em janeiro foi vendido um montante recorde de 4 biliões de ienes em obrigações do governo.





Em termos técnicos, após ter superado a resistência nos 142,5 ienes, o Eur/Jpy tem-se apresentado estável, a transacionar acima de tal nível. Espera-se que futuramente a antiga resistência supramencionada possa servir como um novo suporte para o par.



| PEC dos EUA acima do esperado; Eur/Usd recua



Na última semana, foi divulgado que índice de preços PEC (Personal Consumption Expenditures) de janeiro dos EUA, apresentou-se acima do esperado, ao ter sido realizada uma leitura de 5,4% y/y, face aos 4,9% esperados. Por sua vez, o PCE subjacente fixou-se nos 4,7% y/y bastante acima dos 4,3% esperado pelo mercado. Estas leituras indicam uma aceleração ao nível dos preços, podendo criar mais espaço para a Fed subir as suas taxas de juro. Adicionalmente, ainda nos EUA, o PIB do 4º trimestre foi revisto em baixa, tendo o do Departamento do Comércio dos EUA indicado que a economia cresceu 2,7% no 4º trimestre de 2022, sendo esta uma revisão em baixa face aos 2,9% registados na leitura preliminar anterior. Assim, a economia dos EUA acelerou menos do que o esperado, visto os analistas esperarem que a expansão económica fosse de encontro com a leitura preliminar. Do outro lado do oceano, a inflação de janeiro da Zona Euro foi revista em alta, tendo se provado mais resiliente do que o esperado, ao ter aliviado 0,2%, em cadeia, quando se esperava previamente uma queda do nível dos preços de 0,4%. Em termos homólogos, o indicador subiu para os 8,6%, face aos 8,5% estimados e previstos anteriormente. Por sua vez, a inflação subjacente (exclui componentes voláteis como a energia e a alimentação) homóloga também foi revista em alta, para os 5,3% face aos 5,2% registados na leitura preliminar.



A nível técnico, na última semana o Eur/Usd apresentou perdas sucessivas, aproximando-se do suporte nos $1,0500. Espera-se que, para todos os horizontes temporais, o par apresente uma tendência horizontal, entre os $1,0500 e os $1,1000.



| Petróleo recua



Na semana passada, os preços do crude oscilaram enquanto uma subida nos inventários da matéria-prima nos EUA e as preocupações sobre a atividade económica global contrariam as perspetivas de uma menor exportação de petróleo russo, enquanto a Rússia pretende cortar as exportações nos seus portos ocidentais em cerca de 25% em março.



A nível técnico, na última semana, o petróleo deu continuidade às perdas anteriores, sendo esperado que, no curto prazo, continue a transacionar entre a resistência nos $82,65 e o suporte nos $72,25.



| Ouro em mínimos de 2 meses



O ouro recuou para o seu mínimo dos últimos dois meses, tendo sido afetado por um dólar mais forte, enquanto o mercado considera que a FED vá realizar mais subidas nas suas taxas de juro ao longo dos próximos meses



Ao longo da semana passada, o ouro deu continuidade às perdas anteriores ao se apresentar em queda consecutivamente e permanecido abaixo dos $1830/onça. Considera-se que o preço do metal precioso possa permanecer em queda ao longo das próximas semanas.



As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.