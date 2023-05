IMF – PIB dos EUA e da Zona Euro abaixo do esperado

| BoJ abre caminho para alterar política monetária

| PIB dos EUA e da Zona Euro abaixo do esperado

| Petróleo encontrou suporte nos $74

| Ouro abaixo dos $2000

As análises técnicas aqui publicadas não pretendem, em caso algum, constituir aconselhamento ou uma recomendação de compra e venda de instrumentos financeiros, pelo que os analistas e o Jornal de Negócios não podem ser responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso dessas informações. Caso pretenda ver esclarecida alguma dúvida acerca da Análise Técnica, por favor contactar a IMF ou o Jornal de Negócios.

Na primeira reunião de política monetária após o novo governador do Banco do Japão (BOJ), Kazuo Ueda, ter tomado posse, a instituição decidiu manter a sua política monetária "ultra-acomodatícia". No entanto, Ueda anunciou um novo plano que poderá estabelecer as bases para a instituição abandonar o programa "estimulante" imposto pelo seu antecessor. Assim, o BoJ indicou que, enquanto mantém o seu compromisso de manter a sua política acomodatícia, removeu a promessa de que a sua orientação para reunião futuras passa por manter as suas taxas nos níveis atuais ou menores, o que abre caminho para a instituição reajustar a sua política monetária. Adicionalmente, o novo governador mencionou que não espera realizar qualquer alteração às suas políticas no curto prazo, sendo que é necessário esperar por mais provas de que a inflação japonesa atingirá a meta de 2% da instituição de um modo sustentável. Apesar das tendências inflacionárias estarem a aumentar, Ueda ainda considera que ainda demorará algum tempo até que a mesma atinja a meta do BOJ. Estas revelações levaram a uma desvalorização do Iene.O Eur/Jpy iniciou a semana a falhar o teste à resistência dos 148 ienes, tendo, no final da mesma, valorizado, renovando novos máximos de setembro de 2008 acima dos 150.50 ienes. O nível dos 148 ienes poderá representar mais um suporte a apoiar a tendência bullish moeda japonesa.A semana passada foi marcada pela divulgação preliminar do PIB do 1º trimestre dos EUA e da Zona Euro. Assim, observou-se que a economia dos EUA cresceu 1,1% em termos anualizados, face aos 2,0% esperados e aos 2,6% registados no mês anterior, representando um ritmo mais lento do que o esperado pelos diversos economistas. Segundo o Departamento do Comércio, observou-se um crescimento nos gastos dos consumidores, mas os cortes nos investimentos e inventários das empresas norte-americanas prejudicaram o crescimento económico dos EUA no trimestre em questão. Deste lado do atlântico, a economia da Zona Euro acelerou menos do que o esperado no 1º trimestre do ano, tendo apresentado uma leitura de 0,1% em cadeia, enquanto o mercado contava com uma expansão de 0,2%, face à estagnação registada no último trimestre de 2022. O crescimento foi impulsionado pelas exportações, que resultaram de uma retoma do comércio com a reabertura da China. A economia da Zona Euro vai apresentando um crescimento lento, enquanto a inflação permanece elevada, o que poderá levar a que o BCE tenha de avaliar se subirá muito mais as taxas de juro de referência para controlar a evolução os preços. Atualmente, o mercado está a dar como "certa" uma subida de, no mínimo, 25 pontos base na sua reunião desta semana.Na última semana, o Eur/Usd permaneceu a transacionar em torno do nível dos $1.10. Assim, o par poderá continuar a apresentar a tendência de alta constante, mas ordeira, que tem vindo a apresentar desde meados de março.Na última semana, o petróleo voltou a recuar em parte devido a sinais preocupantes quanto à procura futura nível global.Após um início de semana positivo, o petróleo apresentou uma queda acentuada, tendo quebrado em baixa o seu suporte dos $77 e encontrado apoio num novo suporte nos $74. A matéria-prima conseguiu realizar um ligeiro ressalto no final da semana a partir deste nível.O ouro transacionou entre os $1950 e os $2000 ao longo da semana, permanecendo inalterado após a divulgação de dados económicos fracos nos EUA. Agora, o metal precioso aguarda pela próxima reunião da Fed desta semana, na qual se espera que a instituição suba novamente as suas taxas.Ao longo da semana, o ouro transacionou de forma lateral, abaixo dos $2000/onça, nível que outrora já tinha sido ultrapassado. Caso continue a perder terreno, o metal precioso tem nos $1950 o seu próximo suporte.