BCP e Galp animam abertura do PSI-20

A bolsa nacional sobe pela segunda sessão acompanhando o optimismo das principais praças europeias. Os investidores estão animados com as promessas da China de abrir mais a economia e melhorar as condições para as empresas estrangeiras.

Bruno Simão/Negócios

A bolsa nacional está a negociar em alta pela segunda sessão consecutiva esta terça-feira, 10 de Abril, com o PSI-20 a valorizar 0,15% para 5.457,36 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 11 estão em alta, três em queda e quatro inalteradas.



Na Europa, a tendência é igualmente positiva, com os investidores animados com as promessas do presidente chinês Xi Jinping de abrir mais a economia e criar melhores condições para as empresas estrangeiras.

"A China não se fechará e irá abrir-se ainda mais", afirmou Xi, na abertura do fórum Boao, que se realiza em Hainan.

Pequim vai "baixar significativamente" as taxas sobre as importações de automóveis este ano e reduzir as restrições à participação de empresas estrangeiras naquele sector "o mais rápido possível", disse o líder chinês.

Ainda que Xi não tenha mencionado o nome do presidente Donald Trump, o seu discurso está a ser visto como uma tentativa de travar a escalada de tensão com os Estados Unidos.

Em Lisboa, o BCP e a Galp Energia são as cotadas que mas impulsionam o PSI-20. O banco liderado por Nuno Amado ganha 0,70% para 27,45 cêntimos enquanto a petrolífera valoriza 0,41% para 15,93 euros. Isto numa altura em que o Brent, transaccionado em Londres, sobe 1,38% para 69,60 dólares.

Ainda no sector da energia, a EDP desce 0,47% para 3,19 euros, depois de ter valorizado quase 4% na sessão de ontem, a EDP Renováveis ganha 0,06% para 7,975 euros e a REN sobe 0,16% para 2,55 euros.

A contribuir para os ganhos do PSI-20 estão ainda a Navigator, a Altri e a Sonae. A Navigator soma 0,64% para 4,75 euros, a Altri ganha 0,73% para 5,55 euros e a Sonae valoriza 1,18% para 1,111 euros.