BCP e EDP sustentam bolsa nacional

O PSI-20 sobe 0,08% para 5.666,25 pontos, com 10 cotadas em alta, cinco em queda e três inalteradas. Entre os restantes índices europeus, o arranque da sessão está a ser positivo, com os investidores a aliviarem a pressão sobre as cotadas europeias, depois de ontem o anúncio de que Donald Trump cancelou o encontro com o líder da Coreia do Norte ter provocado quebras nas bolsas.

Apesar desta subida, no acumulado da semana o principal índice nacional cai, sendo a primeira semana em três em que isto acontece. E é mesmo a quedas semanal mais pronunciada desde Março.

Na bolsa nacional, as acções do BCP e do grupo EDP estão em alta e a contribuírem para a subida da praça nacional. O banco liderado por Nuno Amado está a apreciar 0,4% para 0,2773 euros. Já a eléctrica liderada por António Mexia ganha 0,21% para 3,413 euros, depois de ontem ter registado a maior queda desde que a oferta pública de aquisição (OPA) foi lançada. Já a EDP Renováveis sobe 0,25% para 8,08 euros.

A contribuir para a subida da bolsa nacional está ainda o sector do retalho, com a Jerónimo Martins a apreciar 0,07% para 13,92 euros e a Sonae SGPS a subir 0,18% para 1,142 euros.



Do lado oposto está a Galp Energia, que recua 0,39% para 16,57 euros, numa altura em que os preços do petróleo estão igualmente em queda. O barril do Brent, negociado em Londres e referência para Portugal, está a ceder 0,46% para 78,43 dólares.

(Notícia actualizada com mais informação)