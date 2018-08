O PSI-20 sobe 0,12% para 5.467,82 pontos, com 10 cotadas em alta, quatro em queda e quatro inalteradas.Entre os congéneres europeus a tendência é semelhante, com os investidores expectantes em relação ao alívio de tensão no que respeita à guerra comercial, numa altura em que decorrem negociações entre a China e os EUA. A imprensa internacional revela que responsáveis dos dois países vão sentar-se à mesa das negociações entre 21 e 22 de Agosto, antes de entrarem em vigor tarifas dos EUA sobre 16 mil milhões de dólares de produtos importados da China.Na bolsa nacional, o grupo EDP e o BCP estão a subir e a sustentar o índice.A EDP está a apreciar 0,15% para 3,399 euros, enquanto a EDP Renováveis ganha 0,68% para 8,84 euros. Já o BCP está a subir 0,48% para 0,2515 euros.Do lado das quedas está a Navigator, que perde 0,51% para 4,33 euros, depois de este fim-de-semana ter falecido Pedro Queiroz Pereira Em queda está também a Mota-Engil, ao cair 0,54% para 2,76 euros e a Nos, que recua 0,24% para 4,912 euros.As bolsas europeias iniciaram assim o dia com ganhos, numa semana que será marcada pelos discursos e reuniões de responsaveis da Reserva Federal (Fed) dos EUA, em Jackson Hole, bem como pela divulgação das minutas da última reunião da Fed.

(Notícia actualizada com mais informação)