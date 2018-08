Bolsas dos EUA renovam máximos históricos

Reuters

As bolsas americanas seguem em alta, com os investidores animados com o acordo comercial firmado entre os EUA e o México, que acaba com o NAFTA mas abre a porta ao Canadá. Este acordo está a reduzir os receios em torno da guerra comercial, numa altura em que se aguarda pela viagem da ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá, Chrystia Freeland, aos EUA para negociações comerciais.

O Dow Jones está a subir 0,24% para 26.113,21 pontos, atingindo um máximo de Fevereiro. Já o Nasdaq está a apreciar 0,29% para 8.041,06 pontos e o S&P500 está a avançar 0,2% para 2.902,41 pontos, atingindo em ambos os casos máximos históricos.

Além destas negociações, a Casa Branca revelou que o presidente dos EUA, Donald Trump, e a chanceler alemã, Angela Merkel, conversaram por telefone e "apoiaram veemente as negociações em curso".

A beneficiar desta expectativa estão cotadas como a Caterpillar, que está a subir quase 1%, e os fabricantes de automóveis, como a Ford e a Fiat-Chrysler.

Entre as cotadas, destaque para a Tiffany, que sobe quase 3%, depois de ter apresentado receitas superiores às esperadas e de ter elevado as suas estimativas para os lucros do conjunto do ano.

Do lado oposto, a Best Buy cai 4% depois de ter apresentado números do segundo trimestre que ficaram aquém do previsto.