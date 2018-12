EPA

O PSI-20 sobe 0,43% para 4.811,68 pontos, com 11 cotadas em alta, quatro em queda e três inalteradas. Entre os congéneres europeus a tendência também é de ganhos, depois de ontem as quedas terem sido pronunciadas. A pesar na negociação bolsista têm estado vários factores: novo bloqueio no Brexit, indicadores económicos que aumentam os receios em torno do menor crescimento económico mundial e o fantasma da guerra comercial.Esta terça-feira o início do dia está a ser pautado por alguma acalmia.Na bolsa nacional, a Galp Energia ganha mais de 1%, enquanto no sector do papel, a Altri aprecia mais de 3%, a Semapa mais de 1% e a Navigator 0,9%. Estas quatro cotadas foram as que mais se destacaram na última sessão, mas pela negativa, com as quedas a serem avultadas.A contribuir para os ganhos da bolsa nacional está ainda o BCP, ao somar 0,87% para 0,2428 euros, e a EDP, que aprecia 0,62% para 3,075 euros.Do lado oposto está a Jerónimo Martins, ao perder 0,47% para 10,53 euros, bem como a Sonae SGPS, que cai 0,67% para 0,813 euros.(Notícia actualizada com mais informação)