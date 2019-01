As fortunas que ganharam e perderam na bolsa nacional

Paulo Fernandes ganha 22 milhões em 2018

22,46

Milhões de euros

As posições valorizaram 22,5 milhões de euros para 188,9 milhões de euros.

Paulo Fernandes foi o único grande empresário da bolsa de Lisboa que viu o seu património aumentar, no último ano. Com posições na Altri, Ramada e Cofina, empresa que detém o Negócios, Paulo Fernandes conseguiu fechar o ano com um balanço positivo. Das três participações, apenas a Ramada terminou 2018 com perdas. A participação na Altri, que liderou as subidas no PSI-20, foi a principal responsável pela subida de 22,5 milhões de euros no valor do património.