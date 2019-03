Na bolsa nacional, o PSI-20 sobe 0,23% para 5.279,64 pontos, com 11 cotadas em alta, três em queda e quatro inalteradas.



A contribuir para a subida do índice está a Galp Energia, ao ganhar 1,05% para 14,385 euros, bem como o grupo EDP, com a elétrica a subir 0,58% para 3,44 euros e a EDP Renováveis a apreciar 0,81% para 8,745 euros.



Destaque para as ações da REN, que estão a perder 1,14% para 2,612 euros, depois de ontem já após o fecho do mercado ter revelado os resultados de 2018.

A bolsa nacional iniciou o último dia da semana a subir, preparando-se para fechar os cinco dias com um ganho superior a 0,5%. A bolsa nacional está a companhar a tendência das congéneres europeias, numa altura em que os investidores estão divididos quanto à postura que devem assumir devido à grande incerteza que impera. Por um lado o Brexit, cuja questão ainda não tem uma solução. Os líderes europeus decidiram dar mais tempo ao Reino Unido para concretizar a saída da União Europeia, mas o calendário não será tão alargado como tinha sido pedido por Theresa May. E a questão continua em aberto. Será que haverá um Brexit com acordo ou sem? E quando é que acontecerá?A condicionar a negociação esteve também a Reserva Federal (Fed). As novidades foram agridoce. A Fed adiou para 2020 o cenário de eventuais subidas de juros, o que foi bem recebido pelos investidores. Contudo, este adiar acabou por elevar os receios sobre a travagem da economia.