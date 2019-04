Em queda estão as cotadas com mais peso: BCP, EDP e EDP Renováveis, Jerónimo Martins. O banco liderado por Miguel Maya cai 0,37% para 0,2407 euros, a eléctrica cede 0,03% para 3,507 euros e a EDP Renováveis deprecia 0,71% para 8,73 euros. Já a retalhista desvaloriza 0,04% para 13,645 euros.



Entre as grandes cotadas, a Galp e as papeleiras escapam, com a petrolífera a registar uma subida de 0,07% par 14,16 euros. Já a Navigator cresce 0,24% para 4,17 euros e a Altri aprecia 0,07% para 7,25 euros.

A bolsa nacional iniciou o dia a cair, acompanhando a tendência das congéneres europeias, numa altura em que os investidores estão a reflectir na negociação as perspectivas sobre as negociações comerciais entre os EUA e a China, com os dois países "cada vez mais perto" de um acordo, mas sem o fechar efetivamente.O PSI-20 está a ceder 0,14% para 5.302,17 pontos, recuando pela terceira sessão consecutiva. A contribuir para a queda da bolsa estão oito cotadas, enquanto seis contrariam a tendência e quatro seguem inalteradas.