Tecnológicas dão gás a Wall Street

O Dow Jones fechou a subir 0,13% para 27.816,90 pontos e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,53% para 3.380,80 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite somou 1,42% para 11.326,51 pontos.

A impulsionar a tendência em Wall Street estiveram as tecnológicas, que acabaram por também recolocar o S&P 500 em terreno positivo, numa sessão em que este índice e o Dow Jones oscilaram entre ganhos e perdas – com os investidores a pesarem as probabilidades de os congressistas democratas e a Casa Branca chegarem a acordo para um novo pacote de estímulos orçamentais, o que tornou a negociação mais volátil.

Os investidores estão assim muito atentos às conversações entre a líder (democrata) da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, e o secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, no sentido de alcançarem um acordo para este novo pacote de ajuda à economia.

O Politico referiu esta tarde que Nancy Pelosi se mostra cética quanto a um acordo neste sentido, o que arrefeceu as esperanças de ver novos estímulos serem aprovados em breve.

A travar maiores ganhos do S&P 500 estiveram ainda as perdas dos títulos do setor da energia, num dia em que o petróleo negociado no mercado nova-iorquino afundou mais de 6%.

Entre as cotadas do Nasdaq que mais contribuíram para a tendência positiva estiveram a Amazon, Microsoft e Tesla.