Wall Street regressa às quedas

O Dow Jones terminou o dia a ceder 0,56% para 29.783,35 pontos, depois de ontem ter marcado um recorde de fecho nos 29.950,44 pontos e de ter estado muito perto (quando tocou, a meio da sessão, num máximo histórico de 29.964,29 pontos) de atingir os 30.000 pontos pela primeira vez na sua história.

Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 recuou 0,48% para 3.609,53. Na sessão de segunda-feira tinha estabelecido um máximo de sempre no fecho, nos 3.626,91 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite desvalorizou 0,21% para se fixar nos 11.899,34 pontos.



A travar maiores perdas no índice tecnológico esteve sobretudo a Tesla, que fechou a escalar 8,21% para 441,61 dólares, animada pelo anúncio feito ontem à noite, já depois do fecho das bolsas, de que vai integrar também o índice S&P 500 a partir de 21 de dezembro.

Depois do impulso com que abriu a semana, Wall Street regressou assim ao vermelho, já que as promissoras vacinas anunciadas nos últimos dias ainda vão demorar a ser distribuídas – o que não faz grande diferença para o "aqui e agora", numa altura em que a segunda vaga da pandemia de covid-19 está em força.

Atendendo ao ressurgimento das infeções por covid em todo o mundo, espera-se que o inverno seja duro para as empresas.

Além disso, os dados económicos hoje divulgados revelaram que as vendas a retalho em Outubro nos EUA ficaram aquém das expectativas. Os economistas receiam um abrandamento nas despesas de consumo durante o inverno, o que penalizará ainda mais a economia norte-americana.