Tecnológicas dão impulso a Wall Street

O índice industrial Dow Jones não conseguiu fechar em terreno positivo e terminou a ceder 0,17%, para 35.870,95 pontos. No passado dia 8 tocou nos 36.565,73 pontos pela primeira vez na sua história.

Já o Standard & Poor’s 500 somou 0,34% para 4.704,54 pontos, valor nunca antes atingido num encerramento de sessão. Durante a sessão de ontem, estabeleceu o valor mais alto de sempre, nos 4.714,95 pontos.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite valorizou 0,45% para se fixar nos 15.993,71, o que constituiu um recorde de fecho. Na negociação intradiária de sexta-feira passada atingiu um máximo histórico, nos 16.053,39 pontos.

A sessão em Wall Street foi volátil, na véspera da expiração de opções, que se prevê que seja a segunda maior da história.

A fabricante de microchips Nvidia impulsionou o bom movimento do índice tecnológico, devido à melhoria do seu ‘outlook’, ao passo que a Apple disparou depois de a Bloomberg ter reportado que a empresa da maçã está a acelerar o desenvolvimento do seu carro elétrico.

Por sua vez, a Macy’s e a Kohl deram o mote aos ganhos das retalhistas, depois de sinalizarem que a procura dos consumidores continua robusta.

A travar o bom desempenho do Dow esteve sobretudo a Cisco Systems, maior fabricante de equipamento de redes informáticas, ter avançado com uma projeção morna para os seus resultados do ano.