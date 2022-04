Tecnológicas sustentam Wall Street

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 1,02% para 34.569,75 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a pular 1,21% para 4.450,87 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 2,03% para 13.643,59 pontos.

As cotadas do setor tecnológico lideraram os ganhos, com os investidores em obrigações a pausarem as apostas agressivas em relação aos aumentos de juros por parte da Fed devido à especulação de que a inflação nos EUA pode estar perto do nível máximo.

No entanto, a cautela mantém-se, com os investidores a pesarem entre o arranque da temporada de divulgação de contas e os riscos geopolíticos.

O JPMorgan deu hoje o pontapé de saída na apresentação dos resultados do primeiro trimestre, com os lucros e receitas a caírem face ao mesmo período do ano passado.

Amanhã será a vez de o Wells Fargo, Citigroup, Morgan Stanley e Goldman Sachs reportarem os seus números.