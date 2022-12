Wall Street cede terreno à espera da Fed

Os principais índices do outro lado do Atlântico cederam terreno, numa sessão em que os investidores preferiram optar pela cautela, à espera da decisão da Fed, na próxima quarta-feira, sobre os juros diretores.

O índice industrial Dow Jones recuou 0,90% para 33.476,46 pontos, ao passo que o S&P 500 desceu 0,73% para 3.934,38 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite fechou a perder 0,70% para 11.004,62 pontos.

As bolsas sentiram alguma pressão com os dados do índice de preços na produção nos EUA, que ficaram acima do esperado, dando margem à continuação do endurecimento da política monetária da Reserva Federal norte-americana. Ainda assim, o consenso de mercado aponta para que os juros subam em 50 pontos base e não em 75 pontos base.