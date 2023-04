Pressão na banca alastra ao BCP e pesa em Lisboa

Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Março foi o mês que fez as empresas do PSI levarem as mãos à cabeça, com a Mota-Engil e o BCP - os que mais ganharam de janeiro a fevereiro - a liderarem perdas no índice face à turbulência no setor da banca. Mas março foi também um mês de regressos: a Ibersol voltou ao PSI e a Jerónimo Martins aos ganhos.



O PSI acabou o mês de março com a primeira queda mensal do ano: -0,17%. Embora a Mota-Engil ...