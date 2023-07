BCP segura bolsa de Lisboa no verde

ter sido noticiado que o Carrefour processou a empresa , reclamando o pagamento de 8,8 milhões de euros, acrescidos de juros, por um alegado incumprimento do grupo português na sequência de um negócio no Brasil.

A bolsa de Lisboa mantém-se no verde neste início de julho, mas por ligeira margem. As restantes praças europeias que já se encontram a negociar também seguem com ganhos tímidos.O PSI abriu a sessão a valorizar apenas 0,01% para 5.988,94 pontos, com oito cotadas em alta, seis em queda e duas inalteradas - Semapa e Navigator.A segurar o PSI está o BCP que abriu a ganhar 0,58% para 0,2244 euros. Ontem, o banco liderado por Miguel Maya encerrou a sessão com um máximo de fecho desde 19 de maio. Além do BCP, também os pesos pesados Galp e EDP negoceiam no verde. A petrolífera sobe 0,18% para 11,125 euros e a EDP valoriza 0,11% para 4,489 euros.A Sonae também abriu a subir 0,27% para os 0,92 euros depois de ontemDo lado das quedas, destaque para a Mota-Engil que desliza 1,54% para 2,24 euros, depois de ter sido a cotada que liderou os ganhos mensais e do primeiro semestre, e a Ibersol que cai 1,18% para 6,62 euros.As energéticas também seguem no vermelho, com a Greenvolt a ceder 0,4% para 6,18 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,38% para 18,32 euros. Também o peso pesado Jerónimo Martins acordou a perder 0,31% para 25,34 euros.Nas papeleiras, a Altri segue a perder 0,38% para 4,206 euros, enquando a Semapa e a Navigator abriram a sessão inalteradas.(Notícia atualizada às 08:32)