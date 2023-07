Pesos pesados colocam bolsa de Lisboa no vermelho

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





No setor da energia, apenas a REN segue no verde, a ganhar 0,2% para 2,48 euros.Também em terreno positivo estão a Navigator, que valoriza 0,51% para 3,14 euros. Ontem foi anunciado um novo contrato entre a Navigator e a EDP que vai permitir instalar uma central solar de 17 megawatts-pico (MWp) na Figueira da Foz.Também no verde seguem a Nos a ganhar 0,25% para 3,24 euros e a Altri que sobe 0,14% para 4,24 euros.Ibersol e Semapa abriram a sessão desta quinta-feira inalteradas.

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em queda, tal como as restantes praças europeias que já se encontram a negociar, como Paris que tomba 1,29% e Amesterdão que cede 0,79%.O PSI abriu a sessão a cair 0,21%% para 5.943,02 pontos, com 10 cotadas em queda, quatro a subir e duas inalteradas — Ibersol e Semapa.Os pesos pesados estão a pressionar o índice. A liderar as perdas está o BCP que cai 0,59% para 0,22 euros e a Galp que cede 0,54% para 10,98 euros.No setor energético, a EDP Renováveis desliza 0,5% para 17,76 euros e está em mínimos desde fevereiro de 2022. A casa mãe cai 0,11% para 4,46 euros e a Greenvolt escorrega 0,17% para 5,99 euros.(Notícia atualizada às 08:28)