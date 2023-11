BCP comanda ganhos na bolsa de Lisboa

bolsas europeias que já se encontram a negociar, numa semana que será marcada pela divulgação de dados da inflação em diferentes países.O PSI cresce 0,37% para 6.274,46 pontos com 11 cotadas em alta e cinco em queda.

Em destaque está o BCP que valoriza 1,03% para 28,45 cêntimos, seguido pela Mota-Engil que ganha 0,96% para 3,16 euros e pela Corticeira Amorim que avança 0,89% para 9,11 euros.Nos pesos pesados, a Galp valoriza 0,55% para 13,835 euros e a Jerónimo Martins tem uma subida mais ligeira de 0,18% para 22,14 euros.Também as papeleiras Semapa e Navigator estão no verde e ganham 0,58% para 13,80 e 0,16% para 3,73 euros, respectivamente.Do lado das quedas, a Ibersol tomba 1,21% para 6,52 euros por ação, seguida pela Altri que desliza 0,48% para 4,53 euros. O grupo EDP também negoceia no vermelho, com a casa-mãe a cair 0,14% para 4,147 euros e a EDP Renováveis a desvalorizar 0,13% para 15,45 euros.