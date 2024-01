Bolsa de Lisboa na linha de água. Pesos pesados pressionam PSI

num início de ano em que o sentimento de fuga ao risco está a dominar o mercado.O PSI cai 0,03% para 6.452,56 pontos. Das 16 cotadas, nove estão em queda e sete a subir.

A pressionar o índice estão quatro dos pesos pesados. A Jerónimo Martins desvaloriza 0,52% para 22,98 euros e a Galp cai 0,37% para 13,575 euros. Ontem, a petrolífera revelou que há sinais de presença de hidrocarbonetos em poço ao largo da Namíbia , mas ainda é cedo para tirar conclusões. Por outro lado, a Galp viu também a casa de investimento Bernstein baixar o "preço-alvo" dos títulos de 19 para 18 euros.Também no vermelho está a família EDP, com o braço verde a perder 0,25% para 17,94 euros e a casa mãe a ceder 0,11% para 4,487 euros. Ainda na energia, a REN desliza 0,21% para 2,325 euros. Na terça-feira, a Redes Energéticas Nacionais divulgou que a produção renovável abasteceu 61% do consumo de energia elétrica em Portugal em 2023.Nas papeleiras, a Semapa desvaloriza 0,74% para 13,50 euros, enquanto a Altri e a Navigator seguem no verde, a somar 0,34% para 4,688 euros e 0,06% para 8,165 euros, respectivamente.A liderar os ganhos está a Ibersol, que avança 0,90% para 6,70 euros, seguida pela Nos que valoriza 0,74% para 3,26 euros e pelo BCP que sobe 0.71% para 28,51 cêntimos por ação.