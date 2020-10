À espera de "fumo branco" sobre estímulos, Wall Street cede terreno

As praças nova-ioquinas encerraram com quedas ligeiras esta quarta-feira, numa sessão em que os principais índices negociaram sempre perto da linha d'água, aguardando novidades sobre um acordo entre os democratas e os republicanos quanto a um novo pacote de estímulos à maior economia mundial.Apesar de terem entrado na última hora de negociação em terreno positivo, os índices acabaram por inverter e terminar o dia no vermelho.O Dow Jones cedeu 0,35%, para os 28.210,82 pontos, pressionado por cotadas como o Goldman Sachs, IBM e Boeing. Já o S&P 500 recuou 0,22%, fechando nos 3.435,56 pontos.O tecnológico Nasdaq, por seu turno, deslizou 0,28%, para os 11.484,69 pontos.Entre as principais cotadas tecnológicas, a Apple perdeu 0,54%, a Alphabet avançou 2,25%, a Amazon caiu 1%, o Facebook escalou 4,17% e a Microsoft subiu uns modestos 0,07%.