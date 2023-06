À espera de inflação e Fed, tecnológicas dão gás a Wall Street

A primeira sessão de uma semana em que as atenções estão viradas para os dados da inflação em maio nos EUA - que serão divulgados terça-feira - e para a reunião da Reserva Federal (Fed) no dia seguinte, Wall Street encerrou em alta e com dois dos principais índices em máximos desde abril do ano passado.O Dow Jones avançou 0,56%, para os 34.066,33 pontos, máximo desde fevereiro passado. Já o S&P 500 ganhou 0,93%, fechando nos 4.338,93 pontos, máximo desde abril de 2022. Mas o brilho das tecnológicas fez-se sentir de forma mais evidente no Nasdaq Composite, que subiu 1,53%, para 13.461,92 pontos, o valor mais elevado desde abril do ano passado.Entre as "big tech", a Apple ganhou 1,56% e registou o valor de fecho mais alto de sempre, enquanto a Amazon subiu 2,54%, a Alphabet avançou 1,2%, a Microsoft valorizou 1,55% e a Meta, casa-mãe do Facebook e Instagram, ganhou 2,3%.Nota ainda para a Tesla, que somou a 12.ª sessão consecutiva no verde ao avançar 2,22%, e para a Oracle, que ganhou 5,99% no dia em que apresentará os resultados do seu quarto trimestre fiscal e anuais.A maioria dos analistas aposta que a Fed irá decidir fazer uma pausa no ciclo de subidas das taxas de juro na reunião desta quarta-feira.Quanto à inflação, o consenso dos economistas ouvidos pela Bloomberg aponta para um novo abrandamento em maio, para 4,1%. Em abril, a inflação na maior economia mundial situou-se em 4,9% em termos homólogos.