A política também puxa pelas ações da EDP Renováveis

As ações da EDP Renováveis estão a valorizar quase 60% desde o início do ano para perto de máximos históricos. O Negócios explica o que está a impulsionar os ganhos da produtora, bem como da sua casa-mãe, a EDP, de acordo com alguns analistas.

A política também puxa pelas ações da EDP Renováveis









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.