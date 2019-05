A semana em oito gráficos: bolsa alemã resiste às quedas na Europa e petróleo marca primeira descida desde março

Na Europa, só bolsa de Frankfurt ganhou terreno As principais praças do Velho Continente registaram uma semana de recuos, com o índice alemão Dax a ser o único com um saldo positivo. A contribuir para as descidas esteve sobretudo o facto de a Reserva Federal norte-americana ter, na quarta-feira, afastado a hipótese de descida da taxa de juro diretora.

PSI-20 cai no cômputo da semana O índice de referência nacional recuou 0,57% no conjunto da semana, reduzindo para 13,70% a sua valorização desde o início do ano. O PSI-20 acompanhou a tendência da generalidade das restantes bolsas da Europa Ocidental.

CTT foram a cotada que mais cedeu na praça lisboeta No PSI-20, os CTT foram o título que mais desvalorizou na semana, com uma perda acumulada de 6,27%. Seguiram-se a Mota-Engil, que perdeu 4,07%, e a Navigator com uma cedência de 3,28%. A travar maiores perdas esteve o BCP, que somou 3,22% entre segunda e sexta-feira.

Greene King com o pior desempenho do Stoxx600 A operadora britânica de pubs foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais terreno cedeu no agregado da semana, ao desvalorizar 13,5%, penalizada por uma desaceleração das suas vendas desde o início do ano. Além disso, persistem receios de uma pressão à conta do aumento de custos decorrente de subidas salariais na empresa e do incremento de preço das propriedades onde tem instalados muitos dos seus pubs.

Cognizant Technology penaliza S&P 500 A tecnológica norte-americana Cognizant Technology afundou 19,26% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno perdeu. A empresa esteve a ser penalizada pelo facto de ter revisto em baixa as estimativas para os seus resultados de 2019, cortando para metade as previsões para as receitas, numa altura em que se confronta com uma fraca procura nas suas unidades de negócio financeira e dos cuidados de saúde. Além disso, as suas contas do primeiro trimestre ficaram aquém das expectativas do mercado.

Euro ganha com dados dececionantes dos serviços nos EUA A moeda única europeia avançou na semana face à generalidade das principais moedas. A sustentar o euro estiveram os dados do PIB da Zona Euro, cujo aumento foi superior ao esperado. Na sexta-feira os dados dos serviços em abril nos Estados Unidos, que recuaram para níveis de agosto de 2017, pressionaram a nota verde e contribuíram para reforçar a valorização do euro.

Petróleo com primeira queda semanal desde março Depois de cinco semanas seguidas em alta, o petróleo registou a primeira descida semanal devido aos sinais mais evidentes de que a oferta disponível no mercado é suficiente para satisfazer a procura. Apesar de na sexta-feira ter conseguido negociar no verde, não foi suficiente para chegar à tona. A pressionar a matéria-prima esteve a notícia de que a Rússia colocou mais petróleo no mercado em abril do que estava previsto no acordo com a OPEP e também o anúncio de um aumento dos stocks norte-americanos de crude.