A semana em oito gráficos: Bolsa nacional foge às quedas na Europa e petróleo já sobe há seis semanas

Bolsas europeias cedem ligeiramente na semana As principais praças do Velho Continente registaram uma semana ligeiramente negativa, depois de duas semanas consecutivas a subirem. As incertezas em torno Brexit e as tensões comerciais pressionaram o sentimento dos investidores. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas, recuou 0,18%, depois de na semana anterior ter negociado próximo de máximos de agosto de 2018.

PSI-20 em contraciclo com o Velho Continente O índice de referência nacional somou 1,32% no cômputo da semana, aumentando para 13,6% a sua valorização desde o início do ano. O PSI-20 esteve assim em contraciclo com a generalidade das restantes bolsas da Europa Ocidental, que fecharam com descidas, se bem que marginais.

CTT foram o título que mais valorizou na praça lisboeta Os CTT foram, entre as cotadas do PSI-20, os que mais subiram na semana, com uma valorização acumulada de 3,60%. Seguiu-se a Galp Energia, com um avanço muito semelhante, a registar um acréscimo semanal de 3,57%.

G4S com o melhor desempenho do Stoxx600 A empresa de segurança britânica G4S foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais subiu no agregado da semana, ao somar 24,77%. A motivar esta escalada esteve a notícia de que a canadiana Garga World está a considerar avançar com uma oferta de aquisição sobre a sua concorrente do Reino Unido.

Anadarko Petroleum anima S&P 500 A norte-americana Anadarko Petroleum escalou 33,17% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A empresa foi sustentada pelo anúncio feito na sexta-feira de que a Chevron vai desembolsar 33 mil milhões de dólares para comprar esta sua concorrente. A gigante petrolífera vai assumir também a dívida da Anadarko, pelo que o valor total da transação ascende a 50 mil milhões de dólares.

Euro resiste a Mario Draghi A moeda única resistiu aos comentários feitos pelo presidente do Banco Central Europeu (BCE), Mario Draghi, que reafirmou que o crescimento da economia europeia continua a abrandar e que os juros não deverão subir em breve, e prolonga os ganhos registados esta semana. No acumulado da semana, o euro ganhou terreno face à nota verde, tendo na sexta-feira negociado a somar 0,43% para os 1,1302 dólares.

Petróleo marca sexta semana de ganhos As cotações do "ouro negro" marcaram a sexta semana consecutiva de subidas, naquela que é a maior série de ganhos semanais desde 2016. A sustentar a matéria-prima estiveram os receios de redução da oferta por parte de países como a Venezuela, cuja produção está atualmente em mínimos de 16 anos, bem como os bons dados económicos da China e EUA, que diminuíram os receios em torno do crescimento mundial. Além disso, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo continua a cumprir com o corte de produção acordado com outros aliados de peso, como a Rússia, o que também tem contribuído para impulsionar as cotações, ofuscando assim o aumento das reservas norte-americanas de crude.