A semana em oito gráficos: bolsas com melhor trimestre desde 2015 e petróleo com maior arranque em 17 anos

Bolsas europeias com melhor trimestre desde 2015 As principais bolsas do Velho Continente registaram mais uma semana positiva. No acumulado dos primeiros três meses, o Stoxx600 subiu mais de 12%, o que representou o maior ganho trimestral desde 2015. Depois de entrarem no mês de março a marcarem máximos de cinco meses, esta semana regressaram a esses patamares. A nível mundial, os mercados acionistas marcaram o melhor trimestre desde 2012.

PSI-20 acompanha Velho Continente O índice de referência nacional somou 0,90% no cômputo da semana, aumentando para 10,04% a sua valorização desde o início do ano. À semelhança das bolsas europeias, este foi o melhor trimestre da bolsa nacional dos últimos quatro anos.

BCP foi o título que mais valorizou na praça lisboeta O banco liderado por Miguel Maya foi o título do PSI-20 que mais subiu na semana, com uma valorização acumulada de 3,97%. No trimestre, a estrela foi a Jerónimo Martins, com um ganho de 27%.

Swedbank com o pior desempenho do Stoxx600 O conselho de administração do Swedbank, um dos maiores bancos suecos, anunciou ontem que a presidente executiva (CEO), Birgitte Bonnesen, cessou funções por envolvimento no escândalo de lavagem de dinheiro na Estónia. Foi mais um desaire para o banco, tendo sido o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais caiu no agregado da semana, ao recuar 25,45%.

PVH anima S&P 500 A empresa norte-americana de vestuário PVH, anteriormente conhecida como Phillips-Van Heusen Corporation – que possui marcas como Van Heusen, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, IZOD, Arrow, Warner's, Olga, True & Co. e Geoffrey Beene –, escalou 13,89% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno ganhou. A empresa foi impulsionada pela estimativa, anunciada na quarta-feira, de resultados acima do esperado para este ano.

Euro com a maior série de quedas em quatro anos A moeda única europeia fechou o trimestre com uma queda de 2%, elevando para quatro o número de trimestres consecutivos de quedas. Este cenário já não se observava há quatro anos. Foi precisamente no início de 2015 que o euro fechou um ciclo de quedas consecutivas. A descida recente está relacionada com o fortalecimento do dólar, que beneficiou primeiro de subidas de juros por parte da Fed e depois do estatuto de refúgio, com os investidores a tentarem proteger-se da incerteza na divisa americana. Na semana, a moeda única europeia cedeu terreno face às principais moedas, nomeadamente dólar, libra esterlina e iene.

Desde 2009 que o petróleo não subia tanto num trimestre As cotações do "ouro negro" ganharam terreno nos principais mercados internacionais e marcaram a maior subida trimestral da última década. Além disso, foi o melhor primeiro trimestre desde 2002. As sanções dos EUA impostas ao Irão e à Venezuela, bem como o cumprimento dos cortes de produção acordados no âmbito da OPEP + (membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e outros aliados, como a Rússia), têm sustentado esta tendência e ajudado a dissipar um pouco os receios de menor procura devido à desaceleração económica mundial.