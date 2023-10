A semana em oito gráficos: Bolsas em alta com foco na época de resultados

Os preços do ouro negro registaram uma subida esta semana, com o crude de referência para as importações europeias – Brent do Mar do Norte – a somar 6,16% no cômputo das cinco sessões, devido sobretudo ao receio de que o conflito entre o Hamas e Israel se alastre na região do Médio Oriente, perturbando o fornecimento da matéria-prima.