A semana em oito gráficos: bolsas europeias à procura de direção

Europa mista e EUA em recordes As bolsas do Velho Continente tiveram um saldo semanal misto, e os poucos ganhos foram muito ligeiros. Numa semana de incertezas na frente comercial, mais dissipadas na sexta-feira, os investidores optaram por uma maior prudência. Mas em Wall Street o otimismo imperou e os principais índices marcaram novos máximos históricos.

PSI-20 cede 0,70% O índice de referência nacional registou a queda mais ligeira entre as principais praças da Europa Ocidental, com um recuo de 0,70%. O PSI-20 diminuiu assim para 11,26% a sua valorização desde o início do ano.

Jerónimo Martins com maior descida em Lisboa No PSI-20, a Jerónimo Martins foi o título que terreno perdeu na semana, com uma desvalorização acumulada de 3,67%. Do lado contrário esteve a Sonae Capital, com um ganho de 4,29%.

Ambu com o melhor desempenho do Stoxx600 A dinamarquesa Ambu, fornecedora de tecnologia médica, foi a cotada do índice de referência europeu Stoxx600 que mais valorizou no agregado da semana, ao registar uma apreciação de 21,04%. A contribuir para a subida esteve a demissão do chairman, Jens Bager, tendo Lars Rasmussen sido o nome proposto pela empresa para o substituir, o que agradou ao mercado.

DXC Technology lidera valorizações no S&P 500 A liderar a tabela de melhores “performers” do índice Standard & Poor’s 500 nesta semana esteve a DXC Technology, com um ganho de 21,88% no cômputo de segunda a sexta-feira. Isto depois de a norte-americana ter anunciado que está a planear “alternativas estratégicas”, incluindo o possível desinvestimento em três das suas unidades de negócio, numa tentativa de revitalizar o crescimento.

Euro ganha face às principais contrapartes A moeda única europeia ganhou terreno, esta semana, face às principais contrapartes, como dólar, libra esterlina e iene. Na relação com a nota verde, a moeda única europeia foi impulsionada pelo otimismo em torno de um acordo comercial parcial EUA-China, que renovou a aposta em ativos de maior risco, como as ações, levando a um menor investimento nos chamados ativos-refúgio, como o dólar e o ouro.

Petróleo avança com expectativa de acordo comercial As cotações do “ouro negro” tiveram um desempenho semanal positivo, impulsionadas pela expectativa de um acordo de “fase um” entre Washington e Pequim. Nas matérias-primas, uma das exceções às subidas desta semana esteve no cobre, com o metal industrial a perder 1,89%.