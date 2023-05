A semana em oito gráficos: Bolsas europeias caem mas Wall Street aguenta-se. Petróleo jorra mais alto

As bolsas europeias tiveram uma semana negativa, ao passo que nos EUA o otimismo regressou no final da semana e ajudou a sustentar uma tendência positiva. Já os preços do petróleo subiram, com stocks e OPEP+ na mira.

Stoxx 600 cai com impasse nos EUA O Stoxx 600 atingiu máximos de dois meses na sexta-feira, animado pela perspetiva de acordo sobre o tecto da dívida nos EUA, mas não foi suficiente para um saldo semanal positivo, à conta do impasse durante grande parte da semana. Já nos EUA o S&P 500 conseguiu ficar no verde. O Stoxx 600 atingiu máximos de dois meses na sexta-feira, animado pela perspetiva de acordo sobre o tecto da dívida nos EUA, mas não foi suficiente para um saldo semanal positivo, à conta do impasse durante grande parte da semana. Já nos EUA o S&P 500 conseguiu ficar no verde. Família EDP e BCP pressionam PSI O PSI registou a perda semanal mais profunda, entre os principais pares europeus, ao desvalorizar quase 3%, pressionado sobretudo pelo BCP, EDP e EDP Renováveis. O braço das renováveis da família EDP terminou mesmo a semana a renovar mínimos de 15 meses. O PSI registou a perda semanal mais profunda, entre os principais pares europeus, ao desvalorizar quase 3%, pressionado sobretudo pelo BCP, EDP e EDP Renováveis. O braço das renováveis da família EDP terminou mesmo a semana a renovar mínimos de 15 meses. BCP com tombo de 6% O BCP registou o maior tombo semanal entre as cotadas do PSI, acompanhando a queda do setor europeu da banca, que desvalorizou 1% neste período. Já a Altri registou uma queda ligeira de 0,29%. Na quinta-feira a empresa reportou um recuo de 34% dos lucros. O BCP registou o maior tombo semanal entre as cotadas do PSI, acompanhando a queda do setor europeu da banca, que desvalorizou 1% neste período. Já a Altri registou uma queda ligeira de 0,29%. Na quinta-feira a empresa reportou um recuo de 34% dos lucros. Embracer lidera quedas no Stoxx600 A Embracer, “holding” sueca de jogos eletrónicos e media, teve o pior desempenho na Europa, a cair mais de 42%, depois de anunciar que o acordo no valor de dois mil milhões de dólares que ia assinar com um grupo – cujo nome não revelou – já não vai avançar. A Embracer, “holding” sueca de jogos eletrónicos e media, teve o pior desempenho na Europa, a cair mais de 42%, depois de anunciar que o acordo no valor de dois mil milhões de dólares que ia assinar com um grupo – cujo nome não revelou – já não vai avançar. Nvidia sustenta ganhos do S&P500 A fabricante norte-americana de chips Nvidia foi a que mais subiu entre as cotadas do Standard & Poor’s 500, depois de divulgar previsões que superaram em muito as expectativas dos analistas. No seu "guidance", a empresa sublinhou que a procura crescente por processadores para a inteligência artificial tem o potencial de remodelar o setor. A fabricante norte-americana de chips Nvidia foi a que mais subiu entre as cotadas do Standard & Poor’s 500, depois de divulgar previsões que superaram em muito as expectativas dos analistas. No seu "guidance", a empresa sublinhou que a procura crescente por processadores para a inteligência artificial tem o potencial de remodelar o setor. Libra cede após dados da inflação A libra britânica recuou face ao dólar e manteve-se na linha de água contra o euro, numa semana em que o Reino Unido experimentou um sabor agridoce relativamente à evolução dos preços. A inflação registou a maior queda desde início da escalada dos preços, mas ficou acima do esperado. A libra britânica recuou face ao dólar e manteve-se na linha de água contra o euro, numa semana em que o Reino Unido experimentou um sabor agridoce relativamente à evolução dos preços. A inflação registou a maior queda desde início da escalada dos preços, mas ficou acima do esperado. Petróleo sobe à espera da OPEP+ O Brent, crude de referência da Europa, ganhou 1,6% na semana, na expectativa de que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) decidam na reunião de 4 de junho um novo corte da oferta. A queda dos stocks de crude nos EUA também ajudou à tendência. O Brent, crude de referência da Europa, ganhou 1,6% na semana, na expectativa de que os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados (OPEP+) decidam na reunião de 4 de junho um novo corte da oferta. A queda dos stocks de crude nos EUA também ajudou à tendência. Juros agravam-se com “debt ceiling” As “yields” das dívidas soberanas da Zona Euro e dos EUA agravaram-se, com o mercado atento aos avanços e recuos em torno das negociações sobre a subida do tecto da dívida dos EUA. O impasse levou duas agências de “rating”, a DBRS e a Fitch, a colocarem o país sob vigilância negativa. As “yields” das dívidas soberanas da Zona Euro e dos EUA agravaram-se, com o mercado atento aos avanços e recuos em torno das negociações sobre a subida do tecto da dívida dos EUA. O impasse levou duas agências de “rating”, a DBRS e a Fitch, a colocarem o país sob vigilância negativa. Ver o primeiro Ver o último Carla Pedro cpedro@negocios.pt | Fábio Carvalho da Silva fabiosilva@negocios.pt 09:30









Wall Street petróleo libra PSI bolsas Stoxx600

