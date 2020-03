A semana em oito gráficos: bolsas europeias em queda há cinco semanas

Bolsas europeias em maré vermelha As principais praças do Velho Continente registaram uma semana negativa, apesar do fôlego das duas últimas sessões dado pelos estímulos de bancos centrais e governos de todo o mundo no combate ao impacto económico da covid-19. O Stoxx 600, o índice que agrega as 600 principais cotadas, caiu 2,05% e teve a quinta semana consecutiva de perdas.

PSI-20 entre as maiores quedas O índice de referência nacional perdeu 4,36% no cômputo da semana, agravando para 29,61% a sua desvalorização desde o início do ano. O PSI-20 foi um dos índices que mais se depreciou entre os índices bolsistas da Europa Ocidental e marcou a sua quarta semana seguida de quedas.

Ramada foi o título que mais caiu na praça lisboeta A Ramada, que deixará de integrar o PSI-20 a partir de 23 de março, para ser substituída pela Novabase, despediu-se do índice de referência da bolsa nacional com uma queda semanal de 25,07%, tendo sido o título que mais terreno cedeu. A empresa não tem escapado às dificuldades decorrentes da covid-19 e o estado de calamidade anunciado para o município de Ovar, onde tem a sua principal unidade de produção, colocou ainda mais pressão na sua atividade.

AIB com o melhor desempenho do Stoxx600 O AIB (Allied Irish Banks), um dos chamados Quatro Grandes bancos comerciais na Irlanda, foi o título do índice de referência europeu Stoxx600 que mais deslizou no agregado da semana, ao afundar 44,99%. A sua queda permanece “um mistério”, segundo a Bloomberg, já que a banca ganhou terreno no agregado da semana.

Alliance Data Systems pressiona S&P 500 A norte-americana Alliance Data Systems mergulhou 43,99% esta semana, tendo sido o título do Standard & Poor’s 500 que mais terreno perdeu. A fornecedora de soluções de fidelização e marketing foi penalizada pela forte volatilidade que se vive nos mercados, apesar de ter dito que tem liquidez suficiente para sustentar o seu negócio neste período conturbado.

Libra chega a mínimos de 35 anos Depois de na quinta-feira ter tocado em mínimos de 1985 frente ao dólar, a libra conseguiu recuperar na última sessão da semana, interrompendo um ciclo de oito jornadas consecutivas a depreciar-se No entanto, não foi suficiente para um saldo semanal positivo face à nota verde. O dólar também ganhou terreno no câmbio com o euro, só tendo cedido perante o valor-refúgio iene.

Petróleo em forte queda As cotações do "ouro negro" continuaram a perder terreno esta semana, pressionadas pela queda da procura decorrente da covid-19 e pela ameaça saudita de abrir com mais força a torneira da produção a partir de abril. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres e referência para as importações portuguesas, afundou mais de 15% no agregado da semana.