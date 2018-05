Índice madrileno em contraciclo na Europa Entre as principais praças da Europa Ocidental, apenas a bolsa espanhola registou um saldo negativo esta semana. O Ibex 35 cedeu 1,53% no acumulado de segunda a sexta-feira. Fora do Velho Continente, o norte-americano S&P 500 caiu ligeiramente na semana, sobretudo devido às variações negativas das últimas duas sessões, numa altura em que os investidores revelaram maior cautela à espera de desenvolvimentos nas conversações comerciais entre os EUA e a China.

PSI-20 valoriza perto de 2% na semana O índice de referência nacional ganhou 1,81% no cômputo da semana, elevando para 6,07% a sua subida no acumulado do ano. A praça lisboeta teve o melhor desempenho na Europa, com a ajuda sobretudo da Altri e da EDP Renováveis. As maiores quedas da semana couberam ao BCP e CTT.

Altri dispara mais de 24% A Altri teve, de longe, o melhor desempenho da semana no PSI-20, a escalar 24,10% - a navegar a onda do bom momento que se vive no sector do papel. Do lado oposto, o BCP afundou 8,24%, penalizado pelo movimento de queda na banca europeia à conta da subida dos juros da dívida italiana.

Ocado dá ímpeto aos ganhos do Stoxx600 As acções da dona do supermercado online britânico Ocado escalaram 43% na semana, na bolsa londrina, tendo tido o melhor desempenho do índice de referência europeu Stoxx600. Só na quinta-feira, dispararam 81%, depois de a empresa ter anunciado a assinatura de um acordo para licenciar a sua tecnologia de entrega de encomendas em casa à cadeia norte-americana dos supermercados Kroger Co. Quem apostou na queda das acções da Ocado (short-sellers) perdeu 322 milhões de euros só nessa sessão.

Chesapeake anima S&P 500 e Campbell pressiona A norte-americana Chesapeake Energy esteve em destaque pela positiva, a somar 28,13% entre segunda e sexta-feira, numa semana bastante favorável às cotadas do sector da energia devido sobretudo à subida dos preços do petróleo. Do lado contrário esteve a Campbell Soup, que com uma queda semanal de 14,58% contribuiu para o saldo ligeiramente negativo do Standard&Poor’s 500 na semana.

Euro com maior ciclo de perdas em três anos A divisa europeia registou mais uma semana de perdas face à nota verde, a ceder 1,47% face ao dólar no cômputo entre segunda e sexta-feira. O euro já está a perder força face ao dólar há cinco semanas seguidas. Este é o maior ciclo de quedas desde Janeiro de 2015. Em termos simples, esta evolução das divisas traduz as perspectivas para as economias dos dois lados do Atlântico: na Europa prevê-se uma desaceleração em 2018 enquanto nos EUA esperam-se surpresas positivas para o PIB da maior economia do mundo. Um contexto que reforça a perspectiva de subidas de juros nos EUA, ao mesmo tempo que o BCE manterá a política monetária, com a taxa de juro em zero.

Petróleo avança com novos impulsos O petróleo esteve em alta esta semana, sustentado sobretudo pelos receios de perturbações na oferta do Médio Oriente e da Venezuela. Isto a par de uma queda das reservas norte-americanas de crude, pela segunda semana consecutiva, o que revela que o excedente dos inventários desta matéria-prima está a diminuir nos EUA e contribui para os receios de que a oferta comece a não conseguir atender à procura. O Brent do Mar do Norte, negociado em Londres, superou os 80 dólares por barril pela primeira vez desde Novembro de 2014. Os preços do crude registaram a sexta semana consecutiva de saldo positivo, naquela que é a melhor série de subidas semanais desde 2011.