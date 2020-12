A semana em oito gráficos: Bolsas europeias, PSI-20 e petróleo sobem há cinco semanas

O setor do papel animou a praça lisboeta esta semana, com destaque para a escalada de 11,58% da Altri. Pela negativa, a Mota-Engil, que na quinta-feira convocou os acionistas para decidirem o aumento de capital a 7 de janeiro, sobressaiu com uma queda de 16,55%, a corrigir do salto de 26,18% na semana precedente.